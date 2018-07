Massimo Giletti e la stoccata al direttore generale Rai

Massimo Giletti resta a La 7 : “A Urbano Cairo devo gratitudine e rispetto” : Nessun passaggio in Rai: Massimo Giletti resta a La 7 Massimo Giletti resta a La 7. A confermarlo è proprio il giornalista e conduttore televisivo durante un’intervista rilasciata a Panorama. Ecco le dichiarazioni di Giletti a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti della rete terzopolista. Massimo Giletti rimane a La 7 Nessun cambiamento di rete per Massimo Giletti. Il conduttore torinese resta a La 7 continuando il sodalizio con ...

Massimo Giletti si congratula con Caccamo per Mani di questa Terra : «Giovannino, sei il numero uno!», così Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo di "Non è l'Arena" all'autore di "Mani di questa Terra".

Chi è Angela Tuccia - l’ex fidanzata di Massimo Giletti : Bella, decisa e sempre pronta a mettersi in gioco, Angela Tuccia è uno dei protagonisti indiscussi di Un posto al sole e l’ex fidanzata di Massimo Giletti. 56 anni lui, 38 lei, il conduttore e l’attrice si sono conosciuti per la prima volta nel 2011 durante la presentazione del Tommariello d’oro in provincia di Avellino. Da quel momento iniziò una relazione durata sino al 2013, quando le loro strade si sono divise, per incontrarsi di ...

'Beccato con lei'. Massimo Giletti - non è possibile : che baci! : Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella, per poi ricoprire il ruolo di Professoressa all'Eredità. In tv ha preso parte pure a Veline, Markette, I migliori anni e Paperissima. ...