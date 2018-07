Massimo D' Alema racconta ai giovani l' incidente del Pd | È finito contro un Tir e

Massimo D'Alema - l'ultima promessa da ridere : 'Non mi ricandiderò mai più'. E su Liberi e Uguali... : Il problema è che può anche restare fuori dal Parlamento, ma uno come Massimo D'Alema continuerà a fare politica per sempre. E infatti a stretto giro ritorna a parlare di Salvini. Nel solito modo. '...

Massimo D'Alema a Otto e mezzo : "Non mi ricandiderò mai più" : "Non so se io o Bersani torneremo nel Pd, ma io assolutamente non mi ricandiderò mai più. Non ci penso neanche". Così Massimo D'Alema a Otto e mezzo in onda stasera su La7."Penso che sia stato un errore spingere i 5 Stelle nelle braccia della Lega. Capisco tuttavia che il PD, dopo il voto, fosse in uno stato in cui non riusciva a fare politica. Ma diversi milioni di elettori di Sinistra hanno dato fiducia ai 5 Stelle, ...