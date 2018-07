Marion Bartoli dura con Kyrgios e Monfils | ' Sono patetici'

Marion Bartoli - il ritiro è definitivo : i continui problemi fisici le negano il sogno di tornare in campo : Marion Bartoli ha annunciato il ritiro definitivo dal mondo del tennis. Dopo aver provato a ritornare in campo, la tennista francese si è dovuta arrendere ai continui problemi fisici Nei mesi scorsi, Marion Bartoli aveva stupito il mondo del tennis con delle dichiarazioni forti, ma dette con una tale sicurezza che avrebbe convinto tutti. La tennista francese aveva annunciato il suo clamoroso ritorno in campo, dopo anni nei quali ha affrontato un ...

Marion Bartoli si arrende - niente ritorno in campo : 'Troppo dolore - non riesco a giocare' : Marion Bartoli non tornerà nel circuito Wta. La campionessa di Wimbledon 2013 , che aveva chiuso la sua carriera proprio qualche settimana dopo il trionfo londinese, sarebbe dovuta rientrare in un ...