Maria Amelia Lai è la nuova presidente provinciale di Confartigianato Sassari

laprovinciadelsulcisiglesiente

: La neo presidente di Confartigianato è Maria Amelia Lai | - SassariNotizie : La neo presidente di Confartigianato è Maria Amelia Lai | -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Per questo la nostra scelta e chiara: l'economia sommersa non è solo sfruttamento dei lavoratori, non è solo evasione fiscale, ma è anche concorrenza sleale per le imprese .» Per la neo, ...