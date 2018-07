Marco Foroni nuovo Direttore responsabile DAZN Italia

Marco Foroni nuovo Direttore di Dazn Italia : Marco Foroni Chiuso Fox Sports, per l’ex uomo di punta del defunto canale si apre un nuovo capitolo. Marco Foroni è il nuovo Direttore di Dazn Italia. Al giornalista la responsabilità editoriale e creativa delle produzioni grazie al ruolo di Vice Presidente Operations, Programming and Content. Dazn trasmetterà in esclusiva 114 partite di Serie A a stagione, tra cui l’anticipo del sabato sera, e tutti i 472 match di Serie B, di cui 428 in ...

DAZN Italia - Marco Foroni è il nuovo direttore : ... Marco Foroni ha commentato: "Sono felicissimo di unirmi a un progetto speciale che cambierà in meglio il modo con cui gli appassionati guarderanno lo sport. E' un onore per me poter lavorare al ...

DAZN : a capo dell'area editoriale arriva Marco Foroni : Altri diritti saranno annunciati presto, e la piattaforma DAZN andrà on-line con un'offerta multi-sport proposta a 9,99 euro al mese , senza contratti a lungo termine. Professionista con un'...

Diritti tv : Marco Foroni nuovo direttore Dazn Italia : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand parte del Gruppo Perform, annuncia l’arrivo di Marco Foroni nel ruolo di vice president operations, programming and content. Attivo con effetto immediato, il manager sarà basato a Milano, avrà la responsabilità editoriale e creativa delle produzioni di Dazn in Italia e sarà il direttore responsabile della struttura giornalistica dell’offerta ...