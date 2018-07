Marco Foroni nuovo Direttore di Dazn Italia

davidemaggio

: Entusiasta. Elettrizzato. Felicissimo. Insomma, in Da Zone. In DAZN. - mforok : Entusiasta. Elettrizzato. Felicissimo. Insomma, in Da Zone. In DAZN. - GoalItalia : Ufficiale - @mforok è il nuovo Direttore di DAZN Italia ?? - quezalt : RT @tvdigitaldivide: Marco Foroni nominato responsabile attività editoriali e creative di DAZN Italia e direttore della testata giornalisti… -

(Di venerdì 6 luglio 2018)Chiuso Fox Sports, per l’ex uomo di punta del defunto canale si apre uncapitolo.è ildi. Al giornalista la responsabilità editoriale e creativa delle produzioni grazie al ruolo di Vice Presidente Operations, Programming and Content.trasmetterà in esclusiva 114 partite di Serie A a stagione, tra cui l’anticipo del sabato sera, e tutti i 472 match di Serie B, di cui 428 in esclusiva. Altri diritti saranno annunciati presto, e la piattaforma andrà on-line con un’offerta multi-sport per 9,99 € al mese. In merito alla sua nomina,ha commentato: «Sono felicissimo di unirmi a un progetto speciale che cambierà in meglio il modo con cui gli appassionati guarderanno lo sport. E’ un onore per me poter lavorare al lancio della piattaforma.rivoluzionerà il modo in cui gli appassionati guarderanno lo sport ...