Marcello Pittella arrestato Il presidente della Regione Basilicata ai domiciliari per

È stato arrestato il presidente della regione Basilicata - Marcello Pittella : Il presidente della regione Basilicata del PD Marcello Pittella si trova agli arresti domiciliari per via di un'inchiesta sulla sanità regionale. Secondo Repubblica altre 29 persone sono state arrestate o si trovano ai domiciliari per la stessa inchiesta.