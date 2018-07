Marca | Ronaldo ha dato parola ad Agnelli

Cristiano Ronaldo alla Juve - Marca : "Ha dato la parola ad Agnelli" : Attesa l'ufficialità di CR7 a Torino. Ma nella trattativa, secondo la stampa britannica, sta cercando di inserirsi il Manchester United. Invece i media iberici sono sicuri: è fatta

Calciomercato - Marca e Cristiano Ronaldo : Ecco, provate a immaginare la faccia di uno come CR7 nel leggere che lui, a suo giudizio il migliore al mondo, possa essere usato come merce di scambio per arrivare a un altro giocatore. Un affronto ...

Marca - Ronaldo cerca casa a Torino : ROMA, 4 LUG - "Cristiano Ronaldo sta già cercando casa a Torino da un paio di settimane": quella che rischia di diventare la telenovela dell'estate o il colpo del mercato passa per la più consueta ...

Marca : "Cristiano Ronaldo sta cercando casa a Torino". E la sindaca Appendino esulta : "Sarebbe straordinario" : La telenovela del calciomercato estivo continua. Cristiano Ronaldo, accostato con insistenza alla Juventus dopo l'uscita del Portogallo ai mondiali, starebbe cercando casa a Torino. A diffondere la notizia è il quotidiano sportivo Marca: "Cristiano Ronaldo sta già cercando casa a Torino da un paio di settimane", scrive aggiungendo che il Real "ha preso atto della volontà del giocatore di andare via", e ricostruisce le tappe ...

"La Juve è vicina a ingaggiare Cristiano Ronaldo". Marca rilancia l'indiscrezione : 120 milioni di euro di stipendio fino al 2022 : Il mondiale di Cristiano Ronaldo è finito anzitempo, ma presto per il campione portoghese potrebbe iniziare una nuova avventura: alla Juventus. È questa l'indiscrezione che arriva dalla Spagna e precisamente da Marca, quotidiano sportivo che ha una particolare attenzione sulle cose che accadono nel mondo del Real Madrid. "La Juve punta dritta su CR7", titola questa mattina Marca, sostenendo che il club torinese ci sta facendo ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - Marca ci crede : “Offerti 120 milioni al giocatore” : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:52:00 GMT)

