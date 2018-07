Mara Venier e Barbara D’Urso amiche sui social prima del ritorno in tv

Tu si que Vales - Iva Zanicchi prende il posto di Mara Venier : New entry nel cast di Tu Si que Vales , al posto di Mara Venier nel ruolo di giudice popolare arriva Iva Zanicchi. Una grande occasione per l'Aquila di Logonchio che sostituirà la sua amica e collega ...

Iva Zanicchi nuovo giudice a Tu si que vales/ Maria De Filippi : il nuovo colpaccio dopo Mara Venier : Tu si que vales, Iva Zanicchi nuovo giudice del programma di Canale 5, Maria De Filippi e il nuovo colpaccio dopo Mara Venier che torna a Domenica In, le conferme.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:26:00 GMT)

Colpaccio di Maria De Filippi : Iva Zanicchi al posto di Mara Venier a Tu si que vales : Una scelta azzeccatissima. Al posto di Mara Venier tra i giurati di Tu Si que vales, arriva la frizzante Iva Zanicchi. Sarà la cantante di Zingara a prendere il posto della conduttrice, impegnata con ...

Tu sì que vales - Iva Zanicchi al posto di Mara Venier : Fuori Mara Venier, dentro Iva Zanicchi. Sarà l'aquila di Ligonchio a prendere il posto della “zia Mara”, impegnata con Domenica In in Rai nella prossima stagione televisiva, come rappresentante popolare nella nuova edizione di Tu sì que vales su Canale 5. La cantante sembra la giusta erede della caciarona Mara perché scanzonata, simpatica e imprevedibile come e quanto lei (o, forse, addirittura di più). Confermata il resto della squadra, dai ...

Tu si que vales : Iva Zanicchi giudice popolare al posto di Mara Venier : Iva Zanicchi prende il posto di Mara Venier a Tu si que vales Nella giornata di ieri, mercoledì 4 luglio, sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2018/2019 a Montecarlo. Si preannuncia un autunno spettacolare per Canale 5: al via a settembre in prima serata al sabato la quinta edizione di Tu si que vales. Alla conduzione ritroveremo la showgirl argentina Belen Rodriguez affiancata forse per la seconda volta da ...

Mara Venier : "Maria De Filippi commossa per il mio addio" : Mara Venier parla del suo rapporto con Maria De Filippi . E lo fa dopo aver annunciato il suo ritorno in Rai al timone di Domenica In. Una scelta quella della conduttrice che ha stupito in tanti come ...

Mara Venier - la domanda maliziosa a Barbara d'Urso : 'Ti sei fidanzata?'. Chi è l'uomo segreto : Durante una festa, Mara Venier ha rivolto una domanda maliziosa all'amica e futura rivale in tv Barbara d'Urso . 'Ma è vero che ti sei fidanzata con il concorrente del Grande Fratello ?'. Barbara ...

Mara Venier : ecco come sarà la mia Domenica In! : Mara Venier condurrà la nuova edizione di Domenica In, trasmissione che andrà a contrastare quella di Barbara D’Urso. La vulcanica bionda spiega in un’intervista come intende pilotare questa nuova avventura! Mara Venier ha deciso di lasciare Mediaset per tornare a condurre in casa Rai, il programma “Domenica In”. L’esplosiva veneziana ha rilasciato un’intervista a Davide Maggio nella quale ha spiegato come ...

Mara Venier e Nicola Carraro/ L’anniversario e il ritorno a Domenica In : "Sono una caciarona nazionalpopolare” : Mara Venier ha da poco festeggiato l'anniversario dei 12 anni di matrimonio insieme a Nicola Carraro. Tra poco la conduttrice tornerà in Rai, ecco chi è stata la prima a saperlo(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:11:00 GMT)

“È vero che stai con lui?”. Mara Venier gela Barbarella. Che ‘smatta’ e parla : Prima la cena a due, che Barbara D’Urso gli aveva promesso in diretta tv. Poi è arrivata la presunta vacanza insieme e il gossip è letteralmente esploso. Sul serio, ci si chiede, il nuovo fidanzato di Carmelita è quell’Alberto Mezzetti che ha vinto il ‘suo’ Grande Fratello? Davvero Barbara e il cosiddetto Tarzan di Viterbo si frequentano, dopo il corteggiamento serrato di lui nella Casa? La voce gira con ...

Barbara D'Urso e Andrea Mezzetti - la domanda di Mara Venier : «Ti sei fidanzata?». Imbarazzo in diretta : Nessuna rivalità tra le due signore della domenica. Un storia di Instagram di Barbara D'Urso la ritrae insieme a Mara Venier che nella prossima stagione condurrà Domenica In su Rai 1, programma ...

Mara Venier a "Domenica In" - la reazione di Maria De Filippi : Non è stata una scelta semplice per Mara Venier lasciare Mediaset, che nel 2014 l'ha accolta quando mamma Rai...

Domenica In : Mara Venier parla del malore del marito : Mara Venier prima di Domenica In racconta del malore del marito Tra pochi mesi inizierà la nuova edizione di Domenica In. E stavolta a condurre il contenitore Domenicale di Rai Uno sarà nientepopodimeno che Mara Venier. Quest’ultima ha deciso di tornare in Rai dopo anni passati a Mediaset come giurata e opinionista di tanti reality e talent show di grandissimo successo. Tuttavia questi ultimi mesi non sono stati certo solo rose e fiori per ...

Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Se lo chiede anche Mara Venier : Rivali tra poche mesi, perchè divise tra Domenica In e Domenica Live, ma grandi amiche nel privato. Mara Venier e Barbara D'Urso si sono ritrovate nella serata di ieri per festeggiare Gina Lollobrigida, splendida 91enne, concedendosi alcune Instagram Stories di coppia.In una di queste Mara, improvvisamente, pone la domanda delle domande alla conduttrice dell'ultimo Grande Fratello: 'Ma è vero che ti sei fidanzata con quello che ha vinto il ...