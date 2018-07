Mara Carfagna contro Tito Boeri | ' Gli immigrati non salvano le pensioni'

Matrimoni forzati - Mara Carfagna (FI) deposita legge per introdurre il reato : reclusione fino a 5 anni : Una proposta di legge per introdurre il reato di Matrimonio forzato anche in Italia. Il testo, a prima firma della vicepresidente del Senato Mara Carfagna (FI) è stato depositato a fine mese scorso e si propone di riempire il vuoto legislativo nel nostro Paese in materia: attualmente, nel caso in cui una bambina o una ragazza sia costretta a sposarsi contro la sua volontà, grazie alla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla violenza contro ...

Mara Carfagna demolisce Giuseppe Conte : 'Sulle donne parole vuote e retoriche. Forse scorda che...' : Un discorso di un'ora e mezza alla Camera, quello di Giuseppe Conte . Un lungo intervento con una sola frase dedicata alle donne. Una circostanza contro la quale, in un'intervista a La Stampa , ...

Mara Carfagna : «Abbattere le istituzioni è un gioco pericoloso» : L’ ufficio di vicepresidenza della Camera è uno stanzone austero in cui la nuova inquilina si muove ancora incerta. «Mi dispiace: l’aria condizionata non so farla funzionare», dice Mara Carfagna aprendo la finestra. Domenica 27 maggio Mattarella si è rifiutato di avallare una squadra di governo che avrebbe previsto, al dicastero dell’Economia, il professor Paolo Savona, noto per le sue posizioni anti Euro. Conte ha rimesso l’incarico di ...

Mara Carfagna - l'avvertimento tombale al governo Lega-M5s : 'Lo faremo durare il meno possibile' : Mara Carfagna ospite di Mattino Cinque con Francesco Vecchi ribadisce ancora una volta quanto il clima tra Lega e Forza Italia non sia tra i più sereni, specialmente ora che il governo tra il ...

Mara Carfagna - la bordata : 'Lega e M5s - il manuale Cencelli per spartirsi le idee'. E sulle donne... : È come se il Movimento 5 Stelle 'avesse tradito il Sud, avesse tradito l'elettorato di riferimento', perché il Sud 'non c'è neanche nelle premesse' della bozza di contratto Lega-M5s per il governo. ...

Donne parlamentari giordane e marocchine accolte da Mara Carfagna - vicepresidente della Camera : ' I vostri Paesi hanno compiuto decisivi passi avanti sulla strada della parità fra uomo e donna anche nella rappresentanza politica e nelle istituzioni. E' particolarmente importante avviare un dialogo fra i Parlamenti come stiamo facendo oggi, per scambiarsi buone pratiche e confrontarsi sulla strada che c'e' ancora da ...