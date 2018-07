Mar-a-Lago | Donald Trump vuole solo lavoratori stranieri per la sua residenza “invernale”

Marco Balzano/ “Resto qui” : la nascita del Lago di Resia (Premio Strega 2018) : Marco Balzano è tra i cinque finalisti del Premio Strega 2018. Il suo romanzo "Resto qui" racconta la nascita del Lago di Resia, dopo lo straripamento della diga di Curon Venosta.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:19:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Malagò : “reMare tutti dalla stessa parte” : “Chi per un motivo o per un altro dovesse rimanere fuori, se non rema nella stessa direzione allora meglio non andare avanti. C’è chi lo chiama fuoco amico, dobbiamo risparmiarci questa ulteriore esperienza”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando a margine della presentazione del libro ‘Abbasso gli intolleranti’, in merito alla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. ...

"Le Perle del Lago : Bisentina - Martana e Bisenzio". Via alle escursioni estive : ... per scoprire l'importanza di questo antico centro urbano nel Medioevo e nel Rinascimento, tra aneddoti, fatti di cronaca, favole ed episodi storici. Costo: 10 euro a persona, gratis per i bambini ...

Ballottaggio : Cereser si conferma a San Donà - mentre Saccarola conquista Martellago : Il Pd rimane al governo del terzo comune più grande di tutta la provincia, ma il centrodestra avanza spazzando via la sindaca uscente Monica Barbiero

Atti osceni sul lungolago - arrestato Marocchino : Un marocchino è stato arrestato , nelle scorse ore, con l'accusa di Atti osceni in luogo pubblico . L'uomo, 42 anni e senza fissa dimora, si è infAtti masturbato su una panchina sul lungolago di ...

Toscana - arcipelago pulito : 640 kg di rifiuti raccolti in Mare : Ad oggi sono 640 i kg di rifiuti pescati in mare, di cui circa il 25% potrà essere recuperato, nell’ambito del progetto arcipelago pulito, nato da un’idea di Regione, Unicoop e di Legambiente e in via di sperimentazione da aprile. Obiettivo di arcipelago pulito è rendere il mare toscano più pulito: i pescatori che hanno aderito all’iniziativa hanno iniziato a riportare in porto e avviare verso il corretto smaltimento i rifiuti ...

Il Marchio Lago di Como a Los Angeles - partner della cerimonia per il premio alla carriera all'attore George Clooney : Un Mondo unico al Mondo' è stato inserito nel libro-tributo dedicato alla carriera dell'attore, stampato in più di mille copie, sui ticket in distribuzione agli ospiti, sul sito web dall'American ...

Ider Cinti - patron del Marinella : "Trent'anni di movida sul lago di Viverone" : Viverone non sarà la Polinesia ma ha qualità da vendere a cominciare dalla posizione e dal fatto che è possibile fare sport, ballare, prendere il sole e rilassarsi. E poi andare al mare, ormai, costa.

Un dipendente Forestas e un giovane di Quartu - trovati morti nelle campagne di Villaputzu e Maracalagonis : Si tratta di un dipendente di Forestas di 65 anni di Villaputzu, il cui corpo è stato ritrovato in un terreno vicino alla sua abitazione di campagna. L'altro corpo è del giovane 27enne di Quatu Sant'...

Iseolana e «Maratona» : il lago a forza di braccia : ... spettacoli, mostre a tema, visite guidate, crociere, conferenze, dibattiti, degustazioni, laboratori di cucina e una grande mostra mercato di prodotti tipici dei laghi. «Quest'anno Iseolana e ...

Mario Cucinella presenta il Padiglione Italia : 'Il mio Arcipelago - un Paese da scoprire' : 'Per favore, credete di più nell'architettura contemporanea, bisogna avere il coraggio di confrontarci con la storia, dobbiamo crederci'. Il fisico imponente e il sorriso mite, Mario Cucinella ...