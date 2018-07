Manifesto anti-Salvini perde pezzi Dopo Mentana | altre smentite

ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING STONES/ “Mai firmato Manifesto anti Salvini” - la nota rivista : “chi tace...” : ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING Stone: “Mai firmato manifesto anti Salvini”. E scoppia lo sCONTRO social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Rolling Stone - il Manifesto anti-Salvini? Selvaggia Lucarelli demolisce la rivista : 'Perché dovreste tacere' : 'Sono stata tre mesi a Rolling Stone e francamente un appello per una società aperta, libera e moderna me lo sarei aspettato più da Erdogan che dal mondo Rolling Stone Italia ', scrive la giornalista.

Enrico Mentana contro Rolling Stone/ “Mai firmato Manifesto anti Salvini” : scontro social con Massimo Coppola : Enrico Mentana contro Rolling Stone: “Mai firmato manifesto anti Salvini”. E scoppia lo scontro social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:07:00 GMT)

“Da ora chi tace è complice” - il primo Manifesto anti-Salvini è firmato dalla cultura pop : «Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice», avvisa la copertina dell’edizione italiana di «Rolling Stone», da oggi in edicola. E nell’editoriale, non firmato ma attribuibile al direttore editoriale Massimo Coppola, si scrive: «Ci troviamo costretti a battaglie di retroguardia, su temi che consideravamo ormai patrimonio condiviso e...

Ma Mentana si chiama fuori : "Mai firmato il Manifesto anti Salvini" : 'Da adesso chi tace è complice', sentenziano Rolling Stone e decine di 'intellettuali' di sinistra che hanno deciso di firmare il manifesto anti Salvini della rivista. Tra i nomi spiccano attori, ...

La notte prima del giudizio getta la maschera e diventa un Manifesto anti-Trump : Quando tra diversi anni riguarderemo La prima notte del giudizio ci apparirà come la quintessenza del cinema anti-Trump dei nostri anni. Perché è pensato esattamente per essere quello, per dare una piccola sterzata a questa serie di film dallo sfondo politico sempre molto forte, nella direzione della metafora dell’attuale governo degli Stati Uniti (a dire il vero bastava poco). Non è un mistero, anzi la promozione del film è fondata su ...

La sinistra radical chic attacca "Ecco il Manifesto anti Salvini" : Scrittori, registi, attori e cantanti. Contro Matteo Salvini la rivista Rolling Stone chiama a raccolta la sinistra radical chic. Da Daria Bignard a Caparezza, da Lo Stato Sociale ai Tre Allegri ...

“Da ora chi tace è complice” - il primo Manifesto anti-Salvini è firmato dalla cultura pop : «Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice», avvisa la copertina dell’edizione italiana di «Rolling Stone», da oggi in edicola. E nell’editoriale, non firmato ma attribuibile al direttore editoriale Massimo Coppola, si scrive: «Ci troviamo costretti a battaglie di retroguardia, su temi che consideravamo ormai patrimonio condiviso e ...

Manifesto anti-immigrati - Forza Nuova sotto accusa : Fa discutere il Manifesto affisso lunedì sera a Giaveno , Torino, davanti a una sede che ospita alcuni profughi da militanti di Forza Nuova della Val Sangone che recita, in diverse lingue, tra cui ...

Migranti - sul Manifesto i nomi delle 34mila persone morte cercando di raggiungere l’Europa : Sono molte più di 34.361 le persone che hanno perso la vita durante il viaggio per raggiungere le coste europee negli ultimi 15 anni, ma quello è il numero delle vittime certe, come ricostruito dall’associazione olandese United for Intercultural Action con una lista di nomi e circostanze della morte. Una lista che il quotidiano Il Manifesto in edicola venerdì 22 giugno pubblicherà per intero, mandando in stampa un inserto speciale gratuito ...

Giovane con Manifesto davanti Quirinale : 'Mattarella sono con lei' : 'Grazie presidente Mattarella sono con lei, la sosterro' sempre. Viva l'Italia e viva l'Europa': è la scritta comparsa su un manifesto affisso da Chiara, una logopedista di 28 anni, in via del ...

Manifesto anti aborto in strada a Genova : Francesco Lalla, difensore civico della Regione Liguria: «Chiunque abbia sensibilità sa che una problematica quale la maternità non può essere trattata in termini di mera pubblicità»

Rimosso il Manifesto anti-aborto : per CitizenGo è "censura" : Il manifesto anti-aborto di CitizenGo, quello apparso a Roma durante questa settimana, è destinato alla rimozione. I cartelloni affissi per le vie della Capitale risultano essere cinquanta.L'organizzazione già parla di "censura" e di nuova campagna di sensibilizzazione. CitizenGo non molla e prepara il terreno per le iniziative future."Alla fine - scrivono gli attivisti pro life in una nota stampa - è giunta la censura. Roma Capitale ha ...

Manifesto antiaborto - polemiche a Genova : ANSA, - Genova, 15 MAG - Dopo le polemiche a Roma, anche a Genova fa discutere un Manifesto antiabortista della onlus ProVita comparso vicino a una chiesa in centro città. "Sei qui perché la tua mamma ...