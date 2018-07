Maltempo Abruzzo | albero cade su un’auto | due persone in ospedale

Maltempo Abruzzo - mareggiate sul litorale : è allarme erosione : “Il litorale abruzzese è alle prese da ore con una nuova forte mareggiata e vento forte. Dopo che le mareggiate degli ultimi mesi hanno accentuato il dislivello delle quote altimetriche della spiaggia in numerosi punti del litorale, la situazione appare critica sulla costa, alle prese col fenomeno crescente dell’erosione e con onde che circondano o invadono le strutture balneari soprattutto nella zona di Silvi Sud ed in più punti del ...

Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio

Maltempo Abruzzo : 1 - 6 milioni per le aziende colpite : Deliberati gli importi (1.624.256,41 euro) per i finanziamenti agevolati per i titolari di aziende nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal Maltempo l’11 e il 13 novembre, il 1° e 2 dicembre 2013 e a febbraio e marzo 2015. La delibera del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Maltempo Abruzzo: 1,6 milioni per le aziende colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - dissesto idrogeologico in Abruzzo : ok a 4 interventi per 15 milioni : Sono stati presentati oggi a Pescara i primi quattro interventi per un importo di 15 milioni di euro, previsti nel piano (di 39 progetti) programmato per ridurre il dissesto idrogeologico nell’area del sisma 2016/2017. Sono interventi pianificati, in particolare, per i dissesti dell’Abruzzo che costituiscono pericolo nei centri abitati. I Comuni beneficiari sono Campli (località Castelnuovo, 5.950.000 euro), Civitella del Tronto ...

Maltempo Abruzzo : trasmessi gli elenchi danni del 2013 e 2015 : Sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione gli elenchi delle domande accolte e istruite dai Comuni per i contributi concessi a seguito dei danni derivanti dal Maltempo che ha colpito l’Abruzzo nel novembre e dicembre 2013 (ordinanza n. 150/2014) e nel febbraio e marzo 2015 (ordinanza n. 256/2015), ai sensi dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 372 del 16 ...

Abruzzo - fondi di emergenza per il Maltempo di gennaio 2017 : accreditati 11 - 2 milioni : Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha disposto l’accredito di 11.268.160, in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio abruzzese a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, a valere sulle ulteriori risorse stanziate dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 20 dicembre 2017. Si legge in una nota della Presidenza della Giunta regionale. “Sommati – ...

Maltempo Abruzzo : a Crognaleto è emergenza idrogeologica : Il Maltempo in Abruzzo ha causato diversi danni. Strade provinciali per Alvi, Poggio Umbricchio, Macchia Vomano, Cervaro e San Giorgio compromesse da frane e smottamenti. Sotto osservazione Contrada di Vallocchio, per la quale si sta valutando l’eventuale evacuazione degli abitanti a causa della piena del vicinissimo fiume Vomano: le criticità già presenti nel territorio di Crognaleto, in provincia di Teramo, per eventi sismici e ...

Maltempo - lanciato Allerta arancione su Abruzzo - Marche e Sardegna : Roma - La perturbazione di origine atlantica che staziona da qualche giorno sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del Paese, portando piogge e temporali da nord a sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova Allerta meteo: l'avviso prevede in queste ore il persistere di precipitazioni diffuse, ...

Maltempo Abruzzo : strade impraticabili a Valle Castellana : “Le condizioni delle provinciali che insistono sul territorio di Valle Castellana continuano ad essere la vergogna di tutta la nostra provincia, con le strade che alle prime piogge iniziano a franare, a chiudersi ed a diventare impraticabili con le normali vetture, lasciando il territorio spezzato a meta’ in diversi punti e rendendo la viabilita’ una vera e propria odissea per i nostri cittadini“: lo denuncia il sindaco ...

Maltempo Abruzzo : ambulanza finisce fuori strada - illesi gli occupanti : Un’ambulanza della Protezione civile Valtrigno di San Salvo (Chieti) è uscita di strada finendo tra la fitta vegetazione sottostante che ha attutito l’impatto. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada comunale Mulino Cena che collega il centro abitato di Monteodorisio (Chieti) alla fondovalle Sinello. I due volontari a bordo non hanno riportato ferite, con loro non c’erano altri passeggeri né pazienti. Il conducente ha ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti a Montesilvano - chiusi sottopassi : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo sta determinando criticità anche a Montesilvano: segnalati allagamenti e disagi. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza. Al lavoro le idrovore della Protezione civile locale e regionale. chiusi al traffico il sottopasso di via De Gasperi, viale Europa e via Aldo Moro. Il Comune raccomanda ai cittadini “la massima prudenza e di osservare ...