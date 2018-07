Mafia | Faraone Pd | bene decisione tribunale su Dell’Utri

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Accogliamo con soddisfazione il differimento della pena disposta oggi per Marcello Dell’Utri. Stiamo monitorando anche altri casi di detenuti ignoti con patologie gravi e incompatibili, ci auguriamo che anch’essi come Marcello possano quanto prima ottenere un differimento della pena”. Così il capogruppo del Pd in Commissione Sanità al Senato Davide, Maria Antonietta Farina Coscioni e Irene Testa, della presidenza del Partito Radicale, commentano ladeldi sorveglianza che ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex senatore di Forza Italia che sta scontado una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il differimento della pena è stato adottato per le condizioni di salute di Dell’Utri, cardiopatico, diabetico e affetto da un tumore alla prostata. La scorsa ...