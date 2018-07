: #Mafia: differita pena a Dell'Utri - TgLa7 : #Mafia: differita pena a Dell'Utri - _agora24 : Mafia: differita pena a Marcello Dell’Utri - SkyTG24 : #UltimOra Mafia, differita pena a Marcello Dell'Utri #canale50 -

Il Tribunale di Sorveglianza,accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimentoper l'ex senatore di Forza Italia Marcello, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre.(Di venerdì 6 luglio 2018)