Mafia : Dia - imprenditore Clemente pienamente inserito in contesto mafioso-imprenditoriale : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – L’imprenditore Nicolò Clemente, arrestato oggi dalla Dia di Trapani, perché ritenuto vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro “è risultato pienamente inserito nel contesto mafioso-imprenditoriale castelvetranese attraverso una logica spartitoria ispirata dai vertici della famiglia mafiosa (tra tutti il latitante ed i suoi parenti in libertà) ed attuata mediante il sistematico ricorso alla ...

Stato-Mafia - l'ex pm Ingroia : “Il Colle inviò Mauro per mediare” : L’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro fu inviato dal Quirinale a Palermo per tentare una sorta di ‘composizione’ del conflitto con la Procura del capoluogo siciliano prima che venisse sollevato formalmente il conflitto di interessi tra organi dello Stato Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio : “La Mafia è un atteggiamento che vediamo pure in alcune banche” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio attacca alcune banche per il loro atteggiamento definito "mafioso": "La mafia è prima di tutto un atteggiamento. Questo atteggiamento lo vediamo nelle organizzazioni criminali, ma lo vediamo anche in organizzazioni che non sono criminali. Lo vediamo in alcuni atteggiamenti delle banche".Continua a leggere

Sicilia - candidato di Salvini nipote del condannato per Mafia : ‘Non si scelgono i parenti’. Candiani : ‘Noi Legione straniera’ : Il candidato sindaco di Maletto ha uno zio condannato per fatti di mafia. E la prima visita di Matteo Salvini in Sicilia da ministro dell’Interno finisce inevitabilmente sotto il fuoco incrociato delle polemiche. E dire che il leader della Lega non è arrivato neanche a mettere piede nel piccolo comune in provincia di Catania, noto soprattutto per le coltivazioni di fragole. A causa dei numerosi impegni, infatti, Salvini si dovuto solo ...

Mafia : comandante carabinieri Trapani - qui forte e subdola - non abbassare guardia : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) – “Il lavoro di ognuno e di tutti è indispensabile in un territorio, come quello Trapanese, caratterizzato da una forte, ma sotterranea e subdola incidenza mafiosa. Non si deve commettere l’errore di identificare Cosa nostra con quella stragista, che ha dominato per vent’anni, ed è stata sconfitta. La Mafia siciliana, prima e dopo quel periodo, non si è caratterizzata nella contrapposizione ...

Mafia : Musumeci - esempio Falcone sia stimolo quotidiano - ogni giorno anniversario : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Per noi ogni giorno è l’anniversario di Falcone e Borsellino”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un anniversario che quest’anno arriva a pochi giorni da un arresto ...