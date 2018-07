Mafia | arrestato imprenditore di fiducia di Matteo Messina Denaro

Arrestato Montante - paladino dell'AntiMafia : 'Spiava le indagini'. Schifani tra i 22 indagati : L'ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante , attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale, è ...

Corruzione e dossieraggio - arrestato l’ex paladino dell’antiMafia Antonello Montante : C’era un “sistema Montante”, come lo chiamano i magistrati. Poliziotti, carabinieri, uomini dei Servizi, politici: tutti accomunati dall’esigenza di informare l’ex vicepresidente nazionale di Confindustria Antonello Montante, ex delegato alla legalità dell’associazione degli industriali, finito stamattina agli arresti domiciliari con altre cinque p...

Arrestato Montante - paladino antiMafia : «Spiava inchieste dei magistrati». Indagato l’ex presidente del Senato Schifani : Ai domiciliari l’ex presidente di Sicindustria e delegato legalità di Confindustria e presidente dell’Eicma (Salone ciclo e motociclo). L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Fermati 5 ufficiali e dirigenti di carabinieri, polizia e finanza

