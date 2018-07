Madre lo affida al compagno | bimbo di 2 anni muore per overdose da farmaco antidepressivo

Si affidano al navigatore - Madre e figlia bloccate per ore in auto tra la vegetazione : madre e figlia avevano seguito le indicazioni del navigatore che le aveva indirizzate però verso una strada in abbandono, così sono rimaste bloccate in mezzo alla vegetazione e d è stato necessario l'intervento dei vigili le fuoco per soccorrerle.Continua a leggere

Il giudice decide l'affidamento al padre in Francia - la Madre sarda scrive una lettera : "Mi portano via un pezzo di cuore" : La lettera struggente della madre e il padre che insiste: "Il tribunale ha stabilito che il bambino ha bisogno di stare con entrambi i genitori". Dalle pagine del quotidiano La Nuova Sardegna emerge un altro capitolo della vicenda del bimbo di due anni conteso tra la mamma, un'infermiera sarda di 29 anni di Ossi (Sassari) che ha portato con sé il piccolo trasferendosi nell'Isola, e il padre, professionista francese che vive a Nimes. Ed ...

Palermo - a letto con figlia 11enne della compagna/ Madre presente durante l'abuso : bambina affidata al padre : Palermo, un uomo di 51 anni è stato sorpreso a letto con la figlia 11enne della compagna: entrambi arrestati. La scoperta choc della polizia, bimba affidata al padre.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:59:00 GMT)

Salerno - Madre in fuga con neonato che sarebbe stato affidato : ritrovata : È stata trovata la donna di 33 anni di origine polacca, che nella serata di ieri, ha rapito il figlio dal Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Salerno, temendo forse che il Tribunale per i Minorenni glielo portasse via avendo partorito in stato di ubriachezza. La donna – residente a Giffoni Valle Piana e arrestata alcuni anni fa per spaccio di stupefacenti – è stata ritrovata a casa del fratello a Salerno. Il bimbo sta bene e ...