Made in Italy | si rafforza patto di filera su grano duro italiano

Coldiretti - dazi : la Cina tassa i falsi formaggi italiani - spazio al Made in Italy : Tra le prime vittime della guerra commerciale tra Usa e Cina ci sono i falsi formaggi italiani prodotti negli Stati Uniti, dal parmesan al provolone fino alla mozzarella, colpiti dalla ritorsione di Pechino alle misure protezionistiche di Trump appena entrate in vigore. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che l’Italia potrebbe avvantaggiarsi della situazione dopo che le esportazioni di formaggi Made in Italy nel paese asiatico sono ...

Salvare l’olio d’oliva Made in Italy : storico accordo di filiera per 10 milioni di kg : Al via il più grande contratto di filiera per l’olio made in Italy di sempre per un quantitativo di 10 milioni di chili e un valore del contratto di filiera di oltre 50 milioni di euro con l’obiettivo di assicurare la sicurezza e la diffusione dell’olio italiano al 100% stabilizzando le condizioni economiche della vendita. La storica intesa è stata sottoscritta a Palazzo Rospigliosi, a Roma, da Coldiretti, Unaprol, Federolio e Fai Spa ...

Salone del Mobile - a Shanghai design e arredo Made in Italy per far volare l'export : La bellezza, la qualità il lusso e l'eleganza del design di mobili, arredo e complementi made in Italy che negli ultimi anni hanno conquistato la Cina, tornano in scena al Salone del Mobile.Milano ...

Mondiali Russia 2018 – Il Brasile ai quarti dopo una sfida nello stadio illuminato da luci Made in Italy : Russia 2018. Il Brasile batte il Messico nello stadio con le luci made in Italy di Disano Illuminazione Alla Cosmos Arena di Samara la squadra di Neymar ha superato gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio. Il bellissimo stadio della città russa, che ha la forma di un’astronave in omaggio all’industria aerospaziale, è illuminato con i proiettori Forum della Disano Illuminazione. Le luci dell’azienda milanese, che ha un prestigioso ...

Di Maio vuole la nascita di un mercato che esiste già. Come funziona la tv in streaming Made in Italy (e non) : Il piccolo schermo - che sia quello di una smart-tv, di un tablet o di uno smartphone - è l'ultimo fronte della battaglia per l'innovazione aperta da Luigi Di Maio che, dopo aver annunciato la volontà di portare tutti ad avere mezz'ora di Internet gratis al giorno, ha profetizzato la fine della tv tradizionale di fronte all'avanzata di modelli fondati sullo streaming. Auspicando la nascita di una ...

Alimenti : SOS Made in Italy dall’alleanza tra Tesco e Carrefour : “L’etichetta nutrizionale a semaforo sugli Alimenti adottata dalla grande distribuzione commerciale in Gran Bretagna e in Francia boccia ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop)“. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sui rischi dell’alleanza franco-inglese annunciata dal distributore francese Carrefour e la maggiore catena di supermercati del Regno Unito, Tesco, per una partnership strategica ...

Un anno di concerti di Ligabue nel 2019 dopo il Nastro d’Argento per Made in Italy : l’annuncio : Ci attendono un anno di concerti di Ligabue nel 2019. L'artista di Made in Italy si è raccontato al Collisioni Festival di Barolo, nel quale ha ricevuto un premio per il film che ha portato nelle sale a partire dal mese di gennaio. Un anno pieno di concerti, è stato il commento di Ligabue durante l'intervista tenuta al Festival Agrirock aperto il 29 giugno scorso dall'ultimo concerto degli Elio e le storie tese. Ancora da capire se sia in ...

Decolla Iperdrone - il 'fattorino spaziale' Made in Italy : Finanziato dall'Asi, Iperdrone sarà in grado di interagire con la Stazione spaziale internazionale e di riportare in autonomia sulla Terra preziosi carichi

Decolla Iperdrone - il “fattorino spaziale” Made in Italy : (foto: Nasa) Un altro pezzo di Italia sta per andare nello Spazio. Il suo nome è Iperdrone e potremmo definirlo un tuttofare spaziale. Progettato e finanziato dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), avrà il compito di interagire con la Stazione spaziale internazionale (Iss) e all’occorrenza riportare i materiali scientifici degli esperimenti condotti dagli astronauti sulla Terra. La prima missione, chiamata David, è prevista nell’autunno del 2019, ...

Coldiretti : con le sanzioni alla Russia scatta l’embargo al Made in Italy : Con le sanzioni si attende ora la rappresaglia della Russia con l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari e il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia previsto dal decreto n. 778 del 7 agosto 2014, piu’ volte rinnovato. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione dei 28 leader Ue che hanno concordato di ...