“Ma non ti vergogni?” Belen | lo scatto con Santiago e quel particolare sul suo lato B

Sentenza riconosce due donne “entrambe madri dalla nascita”/ Corte : “Mamma non biologica condivise progetto” : Figlio di due donne: "entrambe madri dalla nascita": lo ha stabilito la Corte d'Appello di Napoli. Anche la mamma non biologica accettò e condivise progetto della procreazione.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:35:00 GMT)

"Non possiamo continuare a finanziare “poltronifici” in cui non si fa una “Mazza” : Non ha mai avuto troppi peli sulla lingua Daniele Belotti, 50enne deputato bergamasco, ed ex segretario provinciale della Lega. In passato lo hanno accusato di essere l'ispiratore del tifo violento, l'ideologo della curva atalantina, squadra di cui è ultratifoso da sempre. Prosciolto e riabilitato, è planato con una valanga di voti (105 mila) sugli scranni di Montecitorio dove ora è membro della commissione Cultura. Ed ...

Mondiali - Maradona si scusa con Ramos “Ma non cambio idea” : Diego Maradona si è scusato con il capitano della Spagna, Sergio Ramos, dopo avere dichiarato che il difensore del Real Madrid non ha la stoffa del leader. Lo riportano i media russi. “Se Sergio Ramos si è offeso, sono disposto a scusarmi”, ha detto Maradona, che ha poi ribadito la propria opinione sull’andaluso. “Ma questo non cambia il mio punto di vista. Si, è un ottimo giocatore e un grande capitano. Ramos può ...

“Ma come ha fatto?”. Laura Pausini - dimenticate le sue forme giunoniche. Un cambiamento incredibile : un fisico pazzesco! : Bella lo è stata sempre, solare anche di più. Parliamo della fenomenale Laura Pausini che ieri ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: cantare a Cuba, uno dei pochi paesi che non aveva mai visitato. È infatti stata scelta come ospite speciale dai “Gente de Zona”, che ieri hanno tenuto un concerto sull’isola dinanzi a 250.000 spettatori, e si è esibita nella versione spagnola di “La solitudine”, “Non ...

“Sto sul lastrico. Colpa della Rai”. La vip piange miseria : “Ma non voglio pietà”. Dopo la polemica - arriva lo sfogo : “Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno”. La vip lo dice senza peli sulla lingua in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi Dopo la batosta arrivata dalla Rai che è ancora sulla bocca di tutti: l’esclusione da Pechino Express, il docu-reality a cui avrebbe dovuto partecipare. Ne aveva bisogno, dice ancora, perché “non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di ...

“Ma come si fa…”. Giulia De Lellis ne ha combinata un’altra ‘delle sue’. Risate e sfottò a non finire dai fan : Lo ha sempre detto Giulia De Lellis: “Non leggo libri, della cultura non mi interesso”. Una frase che non passò di certo in sordina. Tante le critiche che vennero mosse alla De Lellis che in quel tempo si trovava nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Una di quelle esternazioni che fanno intendere al pubblico (soprattutto quello più giovane): non studiate, guardate me, non l’ho fatto e adesso guadagno pubblicato ...

Migranti - Aquarius : “Malta rifiuta nostro scalo tecnico obbligatorio. Non ha dato spiegazioni. Andremo a Marsiglia” : La nave Aquarius andrà a Marsiglia per uno scalo tecnico obbligatorio dopo il rifiuto all’attracco ricevuto da Malta. L’imbarcazione della ong francese Sos-Mediterranée, salpata nuovamente verso le acque tra l’Italia e la Libia dopo l’odissea con oltre 600 Migranti a bordo conclusasi a Valencia, ha spiegato ai media francesi di essere stata respinta da La Valletta e di non poter sbarcare in Italia per lo scalo, ...

Ballottaggi - Andrea Marcucci (Pd) : “Matteo Renzi non c’entra - perdiamo perché tutti si alleano contro di noi” : Il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Andrea Marcucci, commenta i risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative, intervistato da Fanpage.it: "Si è saldata un'alleanza di tutti i partiti contro i candidati del Pd. Di questo turno amministrativo Renzi non è certo responsabile, le cause e le responsabilità penso siano più profonde e radicate nel tempo".Continua a leggere

“Ma non voleva risparmiare sulle scorte?” - Cirinnà contro Salvini : Roma, 23 giu.(AdnKronos) – “Ma non voleva risparmiare sulle scorte?”. Così la deputata Pd Monica Cirinnà attacca via Twitter il ministro dell’Interno . “Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan ‘No moschee, tornerò per il campo rom'”, scrive Cirinnà sui social, pubblicando una foto che immortala diverse ...

“Ma non voleva risparmiare sulle scorte?” - Cirinnà contro Salvini : Roma, 23 giu.(AdnKronos) – “Ma non voleva risparmiare sulle scorte?”. Così la deputata Pd Monica Cirinnà attacca via Twitter il ministro dell’Interno . “Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan ‘No moschee, tornerò per il campo rom'”, scrive Cirinnà sui social, pubblicando una foto che immortala diverse ...

Caso Maugeri - sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore : “Ma io non ho nulla” : Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” Continua a leggere L'articolo Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” proviene da NewsGo.

Caso Maugeri - sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore : “Ma io non ho nulla” : Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” Continua a leggere L'articolo Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” proviene da NewsGo.

Il caso “Maurizio Stirpe” - l’uomo che esporta nel mondo Frosinone : Roma. Tutte le strade portano in questi giorni a Frosinone, città la cui squadra di calcio è tornata in serie A al termine della rocambolesca finale playoff con contestazione del Palermo, palloni un po’ grossier volati in campo dalla panchina, arbitro contestato, ricorso respinto, guerra verbale e d

Lanciano - 96enne vuole il divorzio diretto : “Mai consumate le nozze. Non conosce neanche il cognome della moglie” : Certe cose non hanno età. A Lanciano un uomo di 96 anni, dopo dieci anni di matrimonio in bianco, chiede il divorzio dalla sua seconda moglie, più giovane di lui di 41 primavere. vuole il divorzio diretto, senza nessun avvio delle normali procedure di separazione. Per “giusta causa”: non ha mai consumato il rapporto coniugale, infatti. E non certo per sua volontà. La donna, che ha 55 anni, lo avrebbe illuso, irretito e raggirato, non ...