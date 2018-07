L’Uruguay fuori da Russia 2018 | la disperazione dei supporter riassunta nelle lacrime del

sportfair

: Dopo #Messi fuori anche #Ronaldo #UruguayPortogallo 2-1 con doppietta di #Cavani. AI quarti trova la #Francia che h… - Agenzia_Ansa : Dopo #Messi fuori anche #Ronaldo #UruguayPortogallo 2-1 con doppietta di #Cavani. AI quarti trova la #Francia che h… - rubyrosferreyra : RT @brayangdr: io non ci voglio credere che l’Uruguay è fuori dai mondiali - FedericaLaManti : Anche l’#Uruguay è fuori dalla #WordCup. Tutte le squadre per cui simpatizzavo sono state eliminate, per chi “tifar… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) L’Uruguay rimedia una sonora sconfitta contro la Francia nel primo quarto di finale dei Mondiali di, ladi un tifoso bambino della Celeste I gol di Varane e Griezmann condannano l’Uruguay all’addio ai Mondiali di. Nel quarto di finale contro la Francia, la Nazionale di Tabarez non riesce a concretizzare il suo gioco e deve abbandonare le speranze iridate. Dopo la papera di Muslera, che porta il risultato sul 2-0 per i galletti di Deschamps, ladei tifosi della Celeste si palesa sugli spaltidi un bambino tifoso che si lascia andare alla tristezza. Ecco il video: Uruguay fans right now. #URUFRA pic.twitter.com/2lXgmB3W2N — FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) 6 luglioL'articolo L’Uruguayda, ladeidel bambino ...