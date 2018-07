ilgiornale

: L'ultima balla di Luigino: 'L'Europa finanzi flat tax e reddito di cittadinanza' - coluccilucca : L'ultima balla di Luigino: 'L'Europa finanzi flat tax e reddito di cittadinanza' - PankyTwit : Lasciati andare Respira forte La nostra ultima canzone E non ti girare Adesso balla La nostra ultima canzone (La no… - ReSalamone : Appena vedo una IGstory dove la gente balla l'ultima canzone di Alvaro Soler -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Luigi Di Maio vuole far "cambiare paradigma" all'intera Unione Europea, onde realizzare (in deficit) le promesse elettorali del programma di governo, ma senza pagare pegno in. Obbiettivo: farsi abbuonare i soldi per il suodie per latax di Salvini.Il vicepremier ha annunciato la suaideona al Comitato interministeriale per gli Affari europei, convocato ieri a Palazzo Chigi dal redivivo ministro Paolo Savona, e successivamente la ha fatta trapelare attraverso le agenzie: "Bisogna cambiare paradigma - ha detto solenne - Le riforme fiscali e quelle del sostegno aldevono diventare riforme che l'non può legare al rapporto deficit/Pil".Insomma, i soldi per le promesse elettorali non ci sono, ma sia i grillini che i leghisti hanno fretta e vogliono che nella prossimaaria ci sia un segnale chiaro in quella direzione, perché non ...