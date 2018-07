Love is all you need | trailer e trama della commedia romantica con Pierce Brosnan

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sabato 7 luglio va in onda su Rai1 alle 21.25is all youfilm del 2012 diretto da Susanne Bier e interpretato da, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastìan Jessen.is all youis all youIda alla vigilia del matrimonio di sua figlia Astrid in Italia, scopre che il marito, che credeva un sostegno sicuro e incrollabile, l’ha sostituita con una collega senza troppo cervello, Come se non bastasse, la sua auto si scontra in aeroporto contro l’auto del padre dello sposo Philip. Prenderanno Io stesso volo per raggiungere l’Italia dove si celebreranno le nozze dei figli…is all you, recensione “Non tutto il male viene per nuocere” è il messaggio sottotracciapellicola, che è di genere sentimentale ma abbonda ine non troppo in romanticismo. Perché questo a Susanne Bier non piace: ...