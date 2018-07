Lombardia : a Pirellone ‘Potere ai Piccoli’ - mostra mattoncini di Zangelmi (2) : (AdnKronos) – Riccardo Zangelmi è attualmente l’unico artista italiano certificato Lego Certified Professional in un gruppo ristrettissimo di soli sedici persone in tutto il mondo. ‘Potere ai Piccoli’ rappresenta un percorso creativo tra oggetti, ricordi e fantasie legate al mondo dell’infanzia che ha l’obiettivo di non dimenticare il bambino che è ancora in ognuno di noi. Circa quaranta opere e centinaia di ...

Lombardia : a Pirellone ‘Potere ai Piccoli’ - mostra mattoncini di Zangelmi (2) : (AdnKronos) – Riccardo Zangelmi è attualmente l’unico artista italiano certificato Lego Certified Professional in un gruppo ristrettissimo di soli sedici persone in tutto il mondo. ‘Potere ai Piccoli’ rappresenta un percorso creativo tra oggetti, ricordi e fantasie legate al mondo dell’infanzia che ha l’obiettivo di non dimenticare il bambino che è ancora in ognuno di noi. Circa quaranta opere e ...

Lombardia : a Pirellone ‘Potere ai Piccoli’ - mostra mattoncini di Zangelmi : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Sarà inaugurata martedì prossimo, 10 luglio, a Palazzo Pirelli, la prima mostra personale di Riccardo Zangelmi ‘Potere ai Piccoli’, tutta realizzata in mattoncini Lego, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Lego Italia. L’inaugurazione si terrà alle ore 13 presso lo spazio eventi al primo piano di Palazzo Pirelli, alla presenza del presidente del ...

Lombardia : martedì 10 al Pirellone si discute piano regionale sviluppo : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Sarà interamente dedicata alla discussione e al voto finale del piano regionale di sviluppo dell’XI legislatura, la seduta del Consiglio regionale della Lombardia convocata dal presidente Alessandro Fermi per martedì 10 luglio dalle ore 10 alle ore 19. Autonomia; innovazione, semplificazione e trasformazione digitale; sostenibilità; sicurezza; attenzione alle fragilità soprattutto in ambito sociale e ...

Olimpiadi : ok Pirellone a mozione per promuovere candidatura Lombardia : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – E’ stata approvata con 62 voti favorevoli la mozione presentata dal Pd, primo firmatario Maria Rozza, che impegna la Giunta regionale della Lombardia a promuovere e sostenere la candidatura di Milano e della Valtellina per le Olimpiadi invernali del 2026 e a predisporre il dossier ufficiale. Il sottosegretario con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, ha sottolineato che la Giunta ha già ...

Lombardia : no del Pirellone a patrocinio Gay Pride : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Non è stato approvata oggi dall’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia la concessione del patrocinio gratuito alla manifestazione Milano Pride 2018, in programma per il 30 giugno prossimo”. Lo rende noto il dem Carlo Borghetti, vice presidente dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia, precisando che “il patrocinio è stato bocciato ...

Lombardia : delegazione Osaka al Pirellone promuove candidatura Expo2025 : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – “Il modello Lombardia ancora una volta dimostra di essere un modello vincente e l’esperienza milanese di Expo 2015 è il riferimento a cui tutti guardano per cercare di essere competitivi. Il sistema Lombardia in occasione di Expo 2015 ha dimostrato di funzionare al meglio e la rete di sviluppo e di cooperazione tra istituzioni, territori e categorie a cui abbiamo dato vita è e resta tuttora un ...

Lombardia : a Pirellone convegno su violenza sessuale in carceri e su minori : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – “Nelle carceri, dove esiste una condizione di sovraffollamento con la Lombardia che vanta il triste primato nazionale del 134,2%, si verificano spesso casi di stupro nei confronti di giovani detenuti, che per paura o per vergogna non denunciano quasi mai. Spesso i casi non vengono denunciati anche perché esiste una omertà che coinvolge tutti: guardie carcerarie e carcerati stessi, oltre alle strutture ...

Lombardia : a Pirellone convegno su violenza sessuale in carceri e su minori (2) : (AdnKronos) – Come emerso dalle relazioni di questa mattina, la violenza sessuale ai danni dei minori si manifesta tuttora in forme nuove e meno evidenti. Ogni giorno in Italia almeno due bambini subiscono abusi e violenze sessuali: oltre 950 minori all’anno e l’83% dei casi riguarda bambine. Oltre alla violenza aggravata, spesso l’abuso avviene costringendo il minore a partecipare alla produzione di materiale ...

