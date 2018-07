L' omaggio della Rai a Frizzi

FIAT 500 SPIAGGINA/ Foto - Lapo Elkann e FCA rendono omaggio al simbolo della dolce vita : FIAT 500 SPIAGGINA Foto, Lapo Elkann ed FCA presentano la riedizione dell’iconico cinquino del ‘58. E' stata presentata nelle scorse ore la versione 2018 della splendida 500 estiva(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Mondiali : il sexy omaggio di Maria Limen al portiere della Russia - ecco le FOTO mozzafiato : 1/7 ...

Calciomercato - 'Grazie Radja' - l'omaggio della Roma a Nainggolan è da brividi : "Non credete che io non stia male". E non ditelo a loro, ai tifosi e alla Roma, a cui mancherà tantissimo uno dei migliori centrocampisti in Europa. Nainggolan all'Inter ora è ufficiale, ma sui social ...

Svolta storica per l’Arabia Saudita - le donne possono guidare! L’omaggio della F1 : Aseel Al Hama in pista sulla Renault [GALLERY] : Le donne possono guidare anche in Arabia Saudita: la F1 ha voluto omaggiare il nuovo decreto permettendo ad Aseel Al Hama di guidare una Renault prima del GP di Francia Dalla mezzanotte dle 24 giugno, anche in Arabia Saudita è stato concesso alle donne il diritto di guidare. Allo scoccare delle 00.00 infatti, è caduto il divieto che rendeva il KSA l’unico stato al mondo ad impedire alle donne di poter guidare un mezzo. Fino ad oggi infatti, le ...

L'omaggio dell'Islanda al portiere della Nigeria - malato di leucemia : I giocatori islandesi hanno voluto mandare un messaggio a Carl Ikeme, costretto a rinunciare ai Mondiali per una malattia diagnosticata un anno fa

L'omaggio di Mazda al papà della spiderina Mx-5 : Una vettura, la Mx-5, che già dal suo esordio fece innamorare migliaia di persone e, oggi, detiene il record di spider più venduta al mondo. Fu il giornalista Usa Bob Hall a immaginarla alla fine ...

Piero Ciampi - un concerto-omaggio per ricordare il lato oscuro della poesia : “T’ho amato sempre, non t’ho amato mai”, citazione di un brano di Fabrizio De André cui ricorre quest’anno il ventennale dalla sua scomparsa, è lo slogan di quest’anno di Villa Ada – Roma incontra il mondo, manifestazione che si svolge sulle rive del laghetto di Villa Ada dal 15 giugno al 10 agosto. Tanti gli eventi in programma, per un’edizione che si preannuncia legata al passato ma attenta anche alle tendenze del momento e che darà ...

Reintroduzione della leva obbligatoria : una legge inutile. Così i politici rendono omaggio alle associazioni viste come bacino elettorale : ... per quello che fa, per quelli che sono i suoi ideali, senza costrizioni di legge! Queste proposte di legge hanno tutta l'aria di norme fatte da vecchi per i vecchi, con la complicità della politica ...

omaggio a Ferran Adri - emblema della creatività e della "visione" che sta dietro alla più blasonata cucina contemporanea : ... si è apposta l'esatta riproduzione in oro di una foglia di nebbiolo con la dedica: <<Per lo straordinario contributo di intelligenza, creatività e innovazione apportato alla tecnica, alla scienza e ...

Yves Saint Laurent - l’omaggio di Torino al genio della moda : Sarà una settimana di eventi, sfilate, mostre e workshop, per rendere omaggio allo stilista che meglio di tutti quanti ha saputo interpretare lo spirito complesso del Novecento, anticipando lucidamente il ruolo che la moda avrebbe avuto nel mondo contemporaneo. A Torino, dal 10 al 16 giugno, va in scena “Yves Saint Laurent – L’Amour Fou”: un evento che celebra il genio a tutto tondo del designer francese, scelto per inaugurare Iconica, un ...

FOCUS - mediaset * omaggio AL GENIO DELLA FISICA Stephen Hawkin : giovedì 7 giugno - : Icona assoluta DELLA scienza moderna , memorabili le sue comparsate nei cartoon Simpsons, Futurama, Griffin e nella serie The Big Bang Theory, , Hawking è stato direttore del Dipartimento di ...

A Torino l'omaggio della satira alla Costituzione : Curatori della mostra Dino Aloi e Claudio Mellana, presidente e vicepresidente del Centro Studi Vivere dal Ridere, che hanno spiegato il valore della satira politica ed il modo in cui è stata ...

Le Giornate Nazionali delle Guide AIGAE rendono omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale : “Sabato 2 Giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, renderemo omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ai tanti italiani che hanno dato la vita per il loro Paese. Vedremo le Fortificazioni del Monte Sette Termini, in Lombardia. Attraverseremo la Linea Cadorna, che dopo la Linea Maginot è il più esteso complesso difensivo del XX° secolo. Percorreremo la strada militare di allora, attraversando per la maggior parte il bosco ma ...

"Oggi siamo tutti italiani" L'omaggio della De Filippi a Meta e Moro : 'Questa sera siamo tutti italiani'. Una frase di Maria De Filippi ha stupito il pubblico di Amici . La conduttrice del talent show di Canale Cinque infatti ha voluto mandare un messaggio tra le righe ...