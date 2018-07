Lo show di Grillo sulle buche a Roma non è piaciuto a nessuno Nemmeno ai suoi

agi

: Lo show di @beppe_grillo sulle buche a #Roma non è piaciuto a nessuno. Nemmeno ai suoi - Agenzia_Italia : Lo show di @beppe_grillo sulle buche a #Roma non è piaciuto a nessuno. Nemmeno ai suoi - nicola_pinna : E' accettabile tutto questo? Cosa dicono i ministri? Grillo show ai giornalisti: “State attenti: stai largo La7, gu… - Agenzia_Ansa : #Grillo-show contro i giornalisti: 'State attenti' FOTO E VIDEO -

(Di venerdì 6 luglio 2018)e asfalto a pezzi: la situazione del manto stradale 'molle' aè un'emergenza senza tempo cui è stata già attribuita almeno una vittima: Elena Aubry, sbalzata dalla sua moto mentre percorreva la via Ostiense. Per questo i cittadini si sono muniti di vernice spray fosforescente e hanno risposto all'appello della madre di Elena, Graziella Viviano, che su Facebook ha invitato a "segnalare", radici o avvallamenti. #unosprayperlavita "Uno spray per la vita"è l'hashatag che si sta diffondendo sui social e il Messaggero ha contato centinaia dicerchiate di giallo. "Non fermatevi" - ripete ora Graziella Viviano. "Mi riempie di orgoglio, la gente ha capito che può avere una parte importante nella sua vita, nel suo ...