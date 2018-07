Livorno | sabotata l’auto del presidente del consiglio comunale Esposito I consiglieri

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Adesso abbiamo paura”. Prima le gomme della macchina trinciate con bigliettino di minacce all’ex capogruppo dei Cinquestelle in, Francesco Bastone, poi il sabotaggio di una ruota dell’auto deldelDaniele, anche lui eletto con il M5s. E’ successo a, dove i grillini sono forza di governo da 4 anni, nel giro di 5 giorni. Così quelli che potevano sembrare atti vandalici cominciano ad essere visti sotto una luce diversa. Bastone edsono i membri più in vista del Movimento in città e in queste settimane si stanno spendendo molto per sostenere le ragioni della raccolta dei rifiuti porta a porta e del riordino dei parcheggi. “Sì abbiamo paura – ammette il capogruppo Marco Galigani – perché quella di ieri non è più una semplice minaccia verbale ma un atto quasi omicida: per ora ha colpito ...