Livorno | Lucarelli è il nuovo allenatore

(Di venerdì 6 luglio 2018) Cristianoè ildelper la stagione 2018/19 di Serie C. “, livornese doc, è una delle bandiere della società amaranto con la quale ha giocato per cinque stagioni” il commento del club in una nota pubblicata oggi sul sito della squadra toscana., si ricorda, “con ilha segnato ben 112 reti in 192 partite. Per lui anche il titolo di capocannoniere in serie A con 24 reti nella stagione 2004/05. E’ il miglior realizzatore della storia amaranto in serie A con ben 75 reti segnate ed ha totalizzato 6 presenze e 3 reti con la maglia dell’Italia mentre indossava la nostra casacca”. “La famiglia Spinelli e il dg Peiani augurano a Cristiano di raggiungere grandi traguardi alla guida della squadra amaranto”. Iltecnico sarà presentato alla stampa lunedì 9 luglio 2018, alle 18:30, ...