Liverpool all’assalto per Dybala | ora cosa farà la Juventus?

(Di venerdì 6 luglio 2018)alle prese con diverse trattative di calciomercato molto complesse ed articolate, tra queste anche un’offerta daperLasta vivendo ore di calciomercato molto concitate. Il club bianconero è partito all’assalto di Cristiano Ronaldo, consapevole di dover incassare da alcune cessioni per completare un’operazione molto onerosa per il portoghese. Ebbene, nelle ultime ore, SkyUK, ha parlato di un interessamento delper. Klopp sembra disposto a far follie per il talento bianconero, il quale sinora non è mai stato messo in vendita. Adesso però c’è in ballo la trattativa per CR7,deciderà di fare la?L'articoloall’assalto per: orala? SPORTFAIR.