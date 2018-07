L’ Istat lancia l’allarme : sono ben 18 milioni gli italiani a rischio povertà : Il 30% degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. A dirlo è l"Istat, per cui c"è da crederci.L"Istituto nazionale di statistica, infatti, ha scritto nel suo ultimo rapporto che il quasi un terzo della popolazione italiana - per l"esattezza 18.136.663 individui (in aumento rispetto all"anno precedente) - corre questo pericolo.Insomma, rimane un miraggio l"obiettivo di Europa 2020, il programma dell'Ue per la crescita e l'occupazione ...

