Lisa | il tumore e il “miracolo” di Padre Pio “L' ho sognato prima di una risonanza e”

Ora mai più Lisa racconta come sono guarita dal tumore : La cantante Lisa si è rimessa in gioco, incantando il pubblico con la sua voce meravigliosa e trionfando a Ora o Mai Più. Ma per Lisa la vera vittoria della sua vita è stata vincere contro il tumore al cervello. È un racconto carico di emozione, quello che la cantante affida alle pagine di Oggi: “Era il 2006. Svenivo, mi ero gonfiata come un pallone, non avevo più il ciclo. Eppure ho aspettato un anno prima di fare i controlli. sono stata ...

«E' stato un miracolo» - Lisa di "Ora o Mai" più svela cosa è accaduto prima della guarigione dal tumore : Si è rimessa in gioco, incantando il pubblico con la sua voce meravigliosa e trionfando a Ora o Mai Più. Ma per Lisa la vera vittoria della sua vita è stata vincere contro il tumore al cervello. È un ...

Ora o mai più : Lisa racconta la guarigione dopo il tumore : Lisa dopo Ora o mai più: “Ho sognato Papa Wojtyla e Padre Pio” Nel corso della prima edizione di Ora o mai più, il talent musicale condotto da Amadeus sul primo canale della tv di Stato, Lisa si era presentata al pubblico raccontando di aver avuto un tumore al cervello, abbandonando così le scene musicali. Della drammatica vicenda, dalla scoperta del maligno alla guarigione, Lisa è tornata a parlare in una intervista rilasciata al ...

Lisa parla della sua guarigione dal tumore : “Ho sognato Papa Wojtyla - è stato un miracolo” : Lisa dopo Ora o mai più: “Svenivo, mi ero gonfiata come un pallone… Eppure ho aspettato un anno prima di fare i controlli” Lisa, in una lunga intervista pubblicata dal settimanale Oggi, è tornata a parlare del suo percorso di guarigione dal tumore. La cantante che ha trionfato a Ora o mai più è felice […] L'articolo Lisa parla della sua guarigione dal tumore: “Ho sognato Papa Wojtyla, è stato un miracolo” ...

Lisa : "Ho sconfitto un tumore al cervello - ora non voglio perdere un secondo. Vado come un treno" : Sul palco del programma "Ora o mai più", Lisa tenta la rinascita artistica, ma la sua battaglia più importante lei l'ha vinta qualche anno fa. La cantante - che molti ricorderanno per il suo singolo più famoso, "Sempre", arrivato terzo a Sanremo nel 1998 - ha sconfitto un tumore al cervello: una malattia che l'ha tenuta lontana dalla scena musicale per sei anni.In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Lisa ha raccontato ...

Lisa di Ora o mai più - i dettagli del tumore : “La malattia ti piega. Ho perso il ciclo - ero gonfia… un inferno” : Lisa di Ora o mai più, i dettagli del tumore al cervello: “La malattia ti piega. Ho perso il ciclo, ero gonfia… Un inferno. Sono stata fortunata, ma nessuno deve aspettare e fare ciò che ho fatto io” Lisa a inizio giugno è tornata a calcare il palcoscenico televisivo, sbarcando a Ora o mai più e […] L'articolo Lisa di Ora o mai più, i dettagli del tumore: “La malattia ti piega. Ho perso il ciclo, ero gonfia… ...

Lisa - ANNALisa PANETTA/ Ha vinto la battaglia contro il tumore : "Mi sono aggrappata alla fede" (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA PANETTA riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Ora o mai più - Lisa vince e commuove tutti : «Avevo un tumore al cervello - ecco come sono guarita» : Ha vinto la prima puntata di 'Ora o mai più' dieci anni dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il singolo 'Sempre'. Ma soprattutto AnnaLisa Panetta , in arte Lisa, ha commosso il pubblico ...

Lisa vince e commuove tutti : 'Avevo un tumore al cervello - ecco come sono guarita' : Una storia di dolore, ma anche di rivincinta. E' quella di Lisa , nome d'arte di AnnaLisa Panetta, che ieri ha vinto la prima puntata di ' Ora o mai più ' venti anni dopo aver partecipato a Sanremo ...

Lisa vince e commuove tutti : 'Avevo un tumore al cervello - ecco come sono guarita' : Ha vinto la prima puntata di 'Ora o mai più' venti anni dopo aver partecipato a Sanremo con il singolo 'Sempre'. Ma soprattutto AnnaLisa Panetta , in arte Lisa , ha commosso il pubblico con il ...

Ora o mai più - Lisa vince e rivela : ‘Avevo un tumore al cervello - la fede mi ha aiutata’ : AnnaLisa Panetta, in arte Lisa, è l’ultima concorrente ad essere presentata da Amadeus nel corso della prima puntata di Ora o mai più (IL VIDEO). Nel video iniziale ripercorre le fasi della sua carriera, poi però nel momento di spiegare come mai è sparita dalle scene arriva la sorpresa, brutta: ha avuto un tumore al cervello. LEGGI: Ora o mai più, Donatella Milani lascia: arriva Francesca Alotta AnnaLisa Panetta, Lisa – la ...

'Ora o mai più' - Lisa vince la prima puntata e rivela : “Ho avuto un tumore al cervello” : A stagione televisiva ormai conclusa, Rai Uno apre a ‘Ora o mai più’, un nuovo programma che già nella prima puntata, in onda ieri 8 giugno in prima serata, ha commosso il pubblico per le storie degli...

Lisa - Sempre/ Video - dopo il tumore al cervello AnnaLisa Panetta torna sul palco : “La fede mi ha aiutato” : Lisa, AnnaLisa Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Lisa a Ora o mai più racconta del tumore al cervello : applausi e lacrime in studio : La cantante Lisa a Ora o mai più e il tumore del cervello: standing ovation dopo la canzone Sempre Lisa è tornata in tv. La cantante è tra i protagonisti di Ora o mai più, il nuovo show di Amadeus su Rai Uno. A differenza di altri colleghi, la carriera dell’artista – vero nome AnnaLisa […] L'articolo Lisa a Ora o mai più racconta del tumore al cervello: applausi e lacrime in studio proviene da Gossip e Tv.