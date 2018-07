L’Inter studia il futuro di San Siro | sondaggio sullo stadio per i tifosi

Mondiali Russia 2018 – Forsberg brilla con la Svezia e stuzzica L’Inter esse della Roma : Monchi studia il colpo : Emil Forsberg si mette in luce con la Svezia ai Mondiali di Russia 2018 : l’esterno del Lipsia finisce nel mirino della Roma La principlae sorpresa dei Mondiali di Russia 2018 è senza dubbio la Svezia . Dopo essere approdata ai gironi tramite lo spareggio, a spese dell’Italia, e aver superato un raggruppamento complicato qualificandosi addirittura come prima nel Gruppo-F della Germania, la Svezia è approdata fino ai quarti del ...

Calciomercato Juventus - si tenta lo ‘scippo’ alL’Inter : i bianconeri studiano un piano che farebbe infuriare i nerazzurri : L’Inter non riscatterà l’esterno portoghese dal Valencia, così la Juventus studia un piano per regalarlo ad Allegri provando ad anticipare anche il Manchester United L’inizio in salita, poi la lenta e progressiva crescita che ha portato Cancelo a diventare uno dei punti fermi dell’Inter di Spalletti. Corsa, tecnica e cross, ingredienti che hanno convinto l’allenatore nerazzurro a consegnargli le chiavi della corsia ...