ilfoglio

: Jean-Louis Tauran, l’infaticabile difensore del diritto alla libertà religiosa che mancherà alla chiesa - di… - ilfoglio_it : Jean-Louis Tauran, l’infaticabile difensore del diritto alla libertà religiosa che mancherà alla chiesa - di… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma. Lasentirà la mancanza di Jean-Louis Tauran. Il porporato francese, presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, è morto il 5 luglio nel Connecticut, dove s’era recato per curare il Parkinson che lo tormentava da molti anni. Aveva 75 anni. Noto ai più per aver annu