L' Indice dei servizi di consumo italiano in territorio positivo | +1 | 19% | | notevole balzo

Andamento positivo per l'Indice dei servizi di consumo italiano - +1 - 04% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 80% - : Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.072,11 con ...

L’Indice FAO dei Prezzi alimentari cala a giugno per la prima volta nel 2018 : I Prezzi internazionali delle commodities alimentari sono calati a giugno per la prima volta nel 2018 a seguito delle tensioni commerciali che hanno colpito i mercati, e nonostante le prospettive di produzione a livello globale siano in calo. L’Indice FAO dei Prezzi alimentari ha segnato una media di 173,7 punti a giugno, inferiore dell’1,3 per cento rispetto ai valori di maggio. Il calo è dovuto soprattutto a quotazioni di ...

L'Indice dei servizi di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 27% - - exploit di Juventus - +6 - 11% - : Buona tenuta per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari che evidenzia un andamento poco migliore dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 25.500,62, in rialzo ...

Berlino - insulti e botte : quIndicenne vittima dei bulli antisemiti : Gli appiccicavano adesivi con la svastica sulla schiena, gli soffiavano il fumo delle sigarette in faccia dicendo che, almeno così si sarebbe ricordato «dei suoi antenati morti nelle camere a gas». ...

USA : Indice di fiducia dei consumatori - CB - scende a 126 - 4 punti : Mentre le attese rimangono elevate rispetto al passato, la modesta riduzione dell'ottimismo suggerisce che i consumatori non prevedono che l'economia guadagnerà molto slancio nei prossimi mesi". , CC ...

Lieve ribasso per l'Indice dei servizi di consumo italiano - -0 - 30% - - giornata in discesa per Damiani - -2 - 85% - : Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha avviato gli scambi a quota 26423,7, con un ...

Sondaggi - Ipsos : “L’Indice di gradimento di Conte è al 60%. Priorità per gli elettori? Controllo dei flussi migratori e Fornero” : A un italiano su due il governo Conte piace “molto” o “abbastanza”. Un gradimento che diventa del 60% se si esclude chi non esprime un giudizio sul nuovo esecutivo, in linea con i governi Berlusconi (2008), Monti (2011), Letta (2013) e Renzi (2014) e di molto superiore all’esordio di Paolo Gentiloni che si assestava attorno al 35 per cento e nel corso del tempo ha poi recuperato terreno. Secondo il Sondaggio di ...

FAO : a maggio i prezzi dei prodotti lattiero-caseari fanno salire l’Indice dei prezzi alimentari : I prezzi delle materie prime agricole alimentari a livello mondiale sono aumentati a maggio, con i prezzi del latte cresciuti in modo significativo. L’indice dei prezzi alimentari della FAO ha raggiunto una media 176,2 punti durante il mese, in rialzo dell’1,2% rispetto ad aprile. L’Indice dei prezzi alimentari della FAO è un indice che misura le variazioni mensili dei prezzi di cinque principali materie prime alimentari sui ...

C’è un’altra quIndicenne nella classifica dei libri più venduti : Si chiama Elisa Maino e si è fatta conoscere su Musical.ly, dove ha 3,2 milioni di follower: ha scritto un romanzo che si intitola #OPS The post C’è un’altra quindicenne nella classifica dei libri più venduti appeared first on Il Post.