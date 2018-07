Liliana Segre chiede a Salvini di annullare la festa neofascista

Milano - Liliana Segre scrive a Salvini : «Fermare la festa di Lealtà Azione» : La senatrice a vita Liliana Segre ha depositato un'interrogazione urgente per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla «festa del Sole» organizzata ad Abbiategrasso, venerdì e sabato, ...

Liliana Segre : 'Ero una richiedente asilo prima di finire a Auschwitz' : Non solo a Milano, ma in Italia e nel mondo. Tornata da Auschwitz, aveva più voglia di dimenticare o di raccontare? Ha sempre vinto il desiderio di vivere, quando tutto attorno era morte. Ma al ...

Maturità - Liliana Segre : “I Finzi Contini? Mi fa un gran piacere. Oggi in democrazia l’indifferenza è più grave” : “L’attenzione ai Finzi Contini nell’ottantesimo anno dalle leggi razziali mi fa un gran piacere”, ha dichiarato a Repubblica la senatrice a vita Liliana Segre a proposito delle tracce della prima prova di Maturità. Per l’analisi del testo, infatti, è stato scelto un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal celebre libro di Giorgio Bassani. Ma a colpire Segre è anche un’altra traccia, quella sul principio ...

Aquarius - Liliana Segre : “La responsabilità è dell’Europa. L’Italia è stata lasciata sola ed è una vergogna” : “Meno male che c’è qualcuno che non dice no. Quando si dice no bisogna prendersi le responsabilità di questo no. L’Italia è stata lasciata sola e questa è la vergogna dell’Europa. Sono stati molti di più quelli che hanno chiuso, rispetto a quelli che hanno aperto. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante cose. La responsabilità credo sia dell’Europa. Quando c’è l’Unione Europea, ...

Insulti a Liliana Segre - vergogna social : "Quando ti ritroverai una porta sfondata, cassetti ribaltati per aria, e derubata di tutto, soprattutto dei ricordi, cambierai idea". " Sicuramente l'abitazione della Segre non è mai stata 'visitata' ...

Le parole di Liliana Segre parlano anche di Papa Francesco : “Mi opporrò con tutte le energie che mi restano a leggi speciali contro i popoli nomadi”. Le parole della neo senatrice a vita Liliana Segre, nel suo primo discorso a Palazzo Madama, sono di un’attualità impressionante. La politica, soprattutto in Italia, ha ancora molto da imparare da questa “anziana signora”, come lei stessa si è definita, che porta sul braccio il numero infame di Auschwitz. parole, quelle della Segre, che richiamano alla ...

Il discorso integrale di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte : Standing ovation dell’Aula del Senato per Liliana Segre. Nel suo discorso la senatrice a vita ha detto «che si rifiuta di pensare che la nostra civiltà democratica sia sporcata da leggi speciali nei confronti di Rom e Sinti» e che se ciò accadrà si opporrà «con tutte le forze». Ecco il testo integrale del suo intervento Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi Senatori, prendendo la parola per la prima volta in ...

Liliana Segre : “Salvini? Fa il suo mestiere. Ma l’indifferenza per migranti e minoranze nomadi è la stessa di 80 anni fa” : “La storia, per quanto sappiamo che si ripeta, in realtà non si ripete mai esattamente. Ogni situazione è diversa. I grandi silenzi, il grande disinteresse, la grande indifferenza, quello si ripete. Sono le persone e i fatti ad essere diversi. Ma rivedo l’osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa”. A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre che ieri per la prima volta ha preso la parola al Senato per la sua ...

Liliana Segre propone una legge contro l’odio fra diversi : “Rivedo un osceno sospetto” : Dopo il suo applaudito discorso di ieri a Palazzo Madama, la senatrice a vita Liliana Segre ha ribadito il messaggio lanciato ieri contro le leggi speciali: "Continuerò a combattere l'indifferenza finché vivo", afferma annunciando una proposta di legge contro l'odio tra i diversi e per i diritti umani. Segre ribadisce la sua preoccupazione espressa ieri: "Rivedo l’osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa".Continua a leggere