Licenziati due scrittori di ArenaNet per pesanti scambi di battute con uno youtuber

(Di venerdì 6 luglio 2018) Qualche ora faha licenziato in tronco duecolpevoli di aver alzato i toni di fronte a delle critiche da parte di unopartner di Guild Wars 2.Come riporta Eurogamer.net il presidente e co fondatore Mike O'Brien ha affermato tramite il blog ufficiale di Guild Wars 2:"Recentemente due dei nostri impiegati hanno fallito nel rispettare gli standard di comunicazione con i nostri utenti. I loro attacchi alla community sono stati inaccettabili e per questo sono stati allontanati dalla compagnia. Voglio precisare che le loro affermazioni non rispecchiano per nulla la posizione di. Come compagnia abbiamo intenzione di mantenere sempre una relazione collaborativa con la community di Guild Wars 2. Creiamo questo gioco per voi."Read more…