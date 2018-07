Li non ha ancora rimborsato | il club verso Elliott

Milan - Li Yonghong non ha ancora rimborsato a Elliott i 32 milioni dell'aumento di capitale : ancora niente, il futuro del Milan resta un rebus . Al momento, con le banche asiatiche e italiane ormai chiuse, non risulta che il proprietario rossonero Li Yonghong abbia rimborsato a Elliott i 32 ...

Milan - i 32 milioni di Li non sono ancora arrivati. Elliott è pronto a subentrare : Doveva essere il 'Li Day', ovvero il giorno in cui Mister Li avrebbe rimborsato il fondo Elliott dei 32 milioni versati per l'ultimo aumento di capitale del Milan. Mossa che avrebbe consentito al ...

Microsoft non ha ancora cancellato Andromeda ma ci sta pensando e il motivo è piuttosto scontato : Surface Andromeda, almeno dai rumor e dai vari brevetti depositati da Microsoft, è sicuramente un dispositivo interessante e, soprattutto, nuovo in grado di interrompere la monotonia che affligge da tempo il settore smartphone. Nonostante il progetto sia ben visto dai fan, il Colosso di Redmond starebbe già pensando ad una sua cancellazione definitiva. A comunicarlo questa volta non è Mary Jo Foley che avrebbe addirittura ipotizzato una suo ...

USA ancora Eldorado del lavoro ma le retribuzioni non decollano : Teleborsa, - L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a giugno nonostante l'inattesa crescita del tasso di disoccupazione . Nel mese in esame sono state aperte 213 mila buste paga nei settori ...

USA ancora Eldorado del lavoro ma le retribuzioni non decollano : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a giugno nonostante l'inattesa crescita del tasso di disoccupazione . Nel mese in esame sono state aperte 213 mila buste paga nei settori ...

FLAVIO INSINNA/ "non mi sono perdonato ancora" : FLAVIO INSINNA guiderà L'Eredità del post Fabrizio Frizzi nonostante le numerose critiche per le sue dichiarazioni ad Affari tuoi: l'intervista al settimanale Spy.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Marco Carta e il messaggio che fa preoccupare i fan : «Spero di vedervi presto - ancora non mi sento...» : Marco Carta torna a far preoccupare i suoi fan. Il cantante, che è stato ricoverato al Policlinico di Milan o, è tornato a casa da qualche giorno, ma ancora non avrebbe postato nulla sui suoi profili. ...

Milan - Mister Li avvistato a Londra. non ha ancora versato i 32 milioni : Sono ore molto delicate per il futuro del Milan, almeno per quanto riguarda l'aspetto societario. Li Yonghong, l'azionista di maggioranza cinese, ha tempo fino a domani per rimborsare il fondo Elliott ...

Migranti : assessore Palermo - Salvini non ha ancora fatto nulla ma alimenta solo paura : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Ministero dell'Interno in questi mesi non non ha ancora fatto nulla contro l'immigrazione clandestina". Lo ha detto l'assessore comunale alle Attività sociali di Palermo Giuseppe Mattina che ha la tutela di 220 minori stranieri non accompagnati. "Tutto quello che st

Ilary Blasi è uscita così. Da infarto : si vede tutto. No - ‘così’ non l’avete ancora vista : le foto : Balalaika, lo show di Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia 2018, non è andato secondo i piani. La trasmissione condotta da Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione di molti altri volti noti del mondo della tv tra cui Belen Rodriguez, non ha registrato gli ascolti sperati. E infatti è stata stoppata anzitempo da Mediaset per poi riprendere sabato 30 giugno in vista delle ultime partite. Si è dunque detto che Ilary, padrona di ...

Sarri non è ancora l'allenatore del Chelsea - ma già litiga con Abramovich : Secondo quanto riporta Standard Sport , oltre a Pulisic e Higuain ci sarebbero altri cinque giocatori nel mirino del Chelsea. Il primo è il difensore della Juve, Daniele Rugani. Poi il centrocampista ...

Belen e Iannone ancora in crisi? La vacanza prosegue a Ibiza ma da separati : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, vacanze separati: l’ultima indiscrezione sulla coppia Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno o non stanno insieme? Notizie di gossip e indiscrezioni sul loro conto continuano ad essere spesso discordanti. Da un lato, infatti, la coppia sui social in diverse occasioni si è mostrata unita e dall’altro, invece, fonti vicine ai […] L'articolo Belen e Iannone ancora in crisi? La vacanza prosegue a ...

Bollette della telefonia : Agcom accoglie le nostre richieste sui rimborsi (e non è ancora finita) : In molti, in questi mesi, ci hanno chiesto di non mollare sulla (annosa) vicenda delle Bollette telefoniche a 28 giorni: oggi possiamo festeggiare un'altra importante vittoria grazie alla Delibera pubblicata due giorni fa dall'Autorità...

Trump bastona ancora la Nato - via lettera (e non solo) : New York. L’acrimonia di Donald Trump verso il sistema tradizionale di alleanze e le istituzioni internazionali si esprime in molte forme: un giorno l’aggressione protezionista ai principi del libero scambio e agli organi che li tutelano, un altro l’offerta-boutade lanciata a Emmanuel Macron di lasc