L’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri sarà scarcerato | era detenuto per

Marcello Dell’Utri sarà scarcerato : il tribunale di sorveglia dispone il differimento della pena per L’ex senatore : Il tribunale di sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, detenuto per scontare una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell’Utri. L'articolo Marcello Dell’Utri sarà scarcerato: il tribunale di sorveglia dispone il differimento ...

Finanziamento illecito - chiesti 2 anni di carcere per L’ex senatore Denis Verdini : Una condanna a 2 anni di carcere. Questa la richiesta della procura della Capitale nei confronti dell’ex senatore di Ala, Denis Verdini, accusato di Finanziamento illecito. L’inchiesta è quella sulla compravendita, nel gennaio del 2011 di un immobile in via della Stamperia, nel cuore di Roma, che in poche ore fruttò una plusvalenza record di 18 mil...

Razzi Vostri : salvate L’ex senatore - ostaggio della propria parodia : Razzi Vostri salvate il senatore Antonio Razzi. Non abbandonatelo a se stesso e all’horror vacui della mancata ricandidatura in Parlamento. Non lasciatelo in balìa della sua stessa caricatura, quella che – nostro malgrado – negli ultimi anni l’ha reso un personaggio macchiettistico, un arcitaliano col vitalizio. E che ora gli ha permesso di approdare in tv, senza che nessuno ne avvertisse la necessità. Razzi Vostri, la ...

E adesso sono… “Razzi vostri” - L’ex senatore sbarca sul Nove con Saverio Raimondo per l’almanacco del giorno : Arriva sul Nove di Discovery Italia l’appuntamento quotidiano con protagonista l’ex senatore della Repubblica Antonio Razzi, affiancato da uno spin doctor d’eccezione, Saverio Raimondo: “Razzi vostri” (produzione Videa per Discovery Italia), in prima tv dal 25 giugno, dal lunedì al venerdì alle ore 21:20. Ultimo baluardo dei sacri valori nazionalpopolari, ex deputato e poi senatore, più per necessità che per vocazione, Antonio Razzi ci porterà a ...