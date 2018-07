L’ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif è stato condannato a 10 anni di carcere

La Pira - primo passo di Bergoglio verso la beatificazione delL’ex sindaco di Firenze che voleva il dialogo con il mondo arabo : Qualche monsignore in vena di battuta, ma poi non troppo, ha così commentato la decisione di Papa Francesco di aprire la strada verso gli altari all’ex sindaco di Firenze Giorgio La Pira: “Ecco l’anti-Salvini”. La Pira è stato infatti il politico cattolico più aperto alle ragioni del mondo arabo. A partire dai primi anni Cinquanta intuì infatti il valore ed il ruolo geopolitico del Mediterraneo come punto strategico della pace mondiale. Iniziò ...

È stato arrestato L’ex primo ministro malese Najib Razak : l’ex primo ministro malese Najib Razak è stato arrestato in relazione all’enorme scandalo che ha colpito il controverso fondo di investimenti malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato nel 2009 proprio da Najib e al centro di grossi processi per truffa, The post È stato arrestato l’ex primo ministro malese Najib Razak appeared first on Il Post.

L’ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha lasciato la guida del Partito Popolare : L’ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Popolare (PP), il principale Partito conservatore spagnolo che ha guidato per quasi 15 anni. «In 37 anni ho servito il Partito con tutti i tipi The post L’ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha lasciato la guida del Partito Popolare appeared first on Il Post.