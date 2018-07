L’eurodeputata rom attacca Lega e Salvini : "Ci trattate come animali" : "Salvini ha mostrato quello che possiamo aspettarci da un governo populista di estrema destra: completa mancanza di rispetto verso le leggi nazionali ed europee. Questo esecutivo dice no alle persone bisognose, facendole morire in mare. Chiedo a voi nazionalisti estremisti i comportarvi come esseri umani, smettendola di trattare i rom come fossero nemici e animali".Così Soraya Post, europarlamentare svedese di origini rom - facente parte del ...