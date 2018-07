L' Estetista Cinica | Cellulite? Non esistono regole

"Se volete davvero combattere la cellulite iniziate dalle vostre scarpe". Parole dell'Estetista Cinica : "La cellulite è una malattia. La cellulite non è una malattia. La cellulite viene perché prendi la pillola. La cellulite viene perché non fai sport. Tutte hanno la cellulite. La cellulite viene perché sei dell'Acquario con ascendente Vergine": sono decine le leggende metropolitane che Cristina Fogazzi, in arte "L'Estetista Cinica", ha sentito ripetere dalle donne nell'arco della sua ventennale carriera. Per ...