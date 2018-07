Lega | Salvini e i 49mln di rimborsi elettorali; in mezzo la democrazia

Fondi Lega - “irritazione” del Quirinale per la richiesta di Salvini : no agli attacchi ai giudici. Il ministro : “Io chiedo e aspetto” : In missione nelle Repubbliche Baltiche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato raggiunto dall’ondata dello tsunami Salvini. Il leader leghista – travolto a sua volta dalla sentenza della Cassazione sui soldi del Carroccio truffati allo Stato – secondo i retroscena del Corriere della Sera e della Stampa ha cominciato a “pedinare” il capo dell Stato, in maniera asfissiante. È vero che gli ermellini ...

Fondi Lega - l’irritazione del Quirinale per la richiesta di Salvini : non si possono attaccare i giudici : In missione nelle Repubbliche Baltiche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato raggiunto dall’ondata dello tsunami Salvini. Il leader leghista – travolto a sua volta dalla sentenza della Cassazione sui soldi del Carroccio truffati allo stato – secondo i retroscena del Corriere della Sera e della Stampa ha cominciato a “pedinare” il capo dell Stato, in maniera asfissiante. È vero che gli ermellini ...

L’eurodeputata rom attacca Lega e Salvini : "Ci trattate come animali" : "Salvini ha mostrato quello che possiamo aspettarci da un governo populista di estrema destra: completa mancanza di rispetto verso le leggi nazionali ed europee. Questo esecutivo dice no alle persone bisognose, facendole morire in mare. Chiedo a voi nazionalisti estremisti i comportarvi come esseri umani, smettendola di trattare i rom come fossero nemici e animali".Così Soraya Post, europarlamentare svedese di origini rom - facente parte del ...

La sentenza sulla Lega? Eccessiva - dice Nordio - ma anche una lezione a Salvini : Il punto decisivo è il “rapporto pertinenziale” menzionato a pagina sette della sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, presieduta dal giudice Matilde Cammino, che ha accolto il ricorso del pm di Genova contro la Lega del vicepremier Matteo Salvini. Secondo la Suprema Corte, qualsias

M5s ha commesso un errore: ha pensato ingenuamente di ingraziarsi le toghe, e il suo alleato, la LEGA ora ne paga le conseguenze. Ma le toghe vogliono comandare.

I soldi della Lega hanno avvelenato il rapporto tra Salvini e la magistratura : Sul fronte della cronaca giudiziaria, la Procura di Genova ha oggi precisato che la decisione di procedere con i sequestri dei fondi della Lega diventerà eseguibile a condizione che la sentenza del ...

FONDI Lega - ANM : “INTERVENTO QUIRINALE INCOSTITUZIONALE”/ Il Colle snobba Salvini : "Siamo all'oscuro di tutto" : FONDI LEGA, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:22:00 GMT)

Fondi della Lega - Salvini : "Vedrò Mattarella". Ma il Colle : "All'oscuro di tutto" : Sono fonti vicine alla Lega a far trapelare che sono già in corso contatti tra il partito e il Quirinale e che al rientro dalla missione dalla Lituania di Sergio Mattarella ci sarà la possibilità di individuare una data per un incontro con Matteo Salvini. Quest'ultimo vorrebbe affrontare col capo dello Stato la decisione della Cassazione di dare il permesso ai pm di Genova di sequestrare i Fondi della Lega, andando a cercarli "ovunque siano", ...

Fondi della Lega - pressing di Salvini : «Mattarella mi incontri». Gelo del Colle : «Il presidente della Repubblica è all’estero ed è all’oscuro di qualunque contatto», fanno sapere dal Quirinale. Il ministro della Giustizia Bonafede: «Le sentenze vanno rispettate»