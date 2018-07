parmadaily

: Polemiche estive: la #Lega candida Federico #Pizzarotti a capo del #Pd! - #Parma #Polemica - Parmaquotidiano : Polemiche estive: la #Lega candida Federico #Pizzarotti a capo del #Pd! - #Parma #Polemica - effettoparma : Noi siamo concentrati sulla città e stiamo portando avanti i punti del programma presentati ai cittadini i Consigli… - ParmaDaily : Lega: 'Parma è una città abbandonata'. La replica di Effetto Parma: 'Noi al lavoro, voi doppi incarichi' - -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Constatiamo che invece rimane concentrata a contrastare l'attività politica più per prese di posizione a priori, come dimostra l'accanimento mirato verso tematiche mal digerite dal proprio partito. C'...