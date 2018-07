Lega | Fico | rispettare sentenze

Lega - Fico con Bonafede : le sentenze vanno rispettate : Napoli, 6 lug., askanews, - Il presidente della Camera Roberto Fico non commenta nel merito la sentenza che ha reso definitivo il sequestrii di 49 milioni alla Lega, facendo sua la posizione espressa ...

Pd - Fiano : “Fico? Ho apprezzato sue parole sui porti ma - come altri del M5s - sottostà al potere assoluto Lega” : “Roberto Fico? Ha fatto sentire in questi giorni il suo dissenso su alcune questioni di principio non indifferenti. Si tratterà di vedere nelle prossime settimane se questo suo dissenso proseguirà oppure no. Io pubblicamente in due occasioni sui social ho espresso apprezzamento per le sue parole”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il deputato Pd, Emanuele Fiano, ribadisce il suo plauso alle dichiarazioni del ...

Palermo - tratta migranti e traffico armi : 17 fermi/ Ultime notizie : Legami con Cosa Nostra e jihadisti : Palermo, tratta migranti e traffico armi: 17 fermi. L'organizzazione criminale avrebbe avuto dei legami diretti con mafia e jihadisti. Avrebbe gestito i viaggi dei clandestini.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:30:00 GMT)

FICO CONTRO DI MAIO-SALVINI/ Migranti - Meloni attacca “vai dai terremotati” : Lega - “porti restano chiusi” : FICO CONTRO Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Migranti - sui porti è scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul colLega : "Parla solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,

Il presidente Fico elogia le Ong - 'fanno un lavoro straordinario'. Come reagirà la Lega? : Un elogio al lavoro dei 'soccorritori di migranti' che stride con la visione politica del vice premier Matteo Salvini. E' quello rivolto dal presidente della Camera Roberto Fico alle Ong nel corso di una visita informale ed in forma privata all'hotspot di Pozzallo, luogo di ...

Fico aprirebbe i porti ai migranti E Spadafora va al 'gay pride' I grillini si smarcano dalla Lega : M5s di Lotta e di Governo. Com'è sempre stato, i grillini non vanno d'accordo neanche fra di loro, figuriamoci con la Lega loro alleata. E così, se Matteo Salvini prosegue con la linea dura sulla questione dell'apertura dei porti, ecco che il "compagno" Roberto Fico, tra un pugno alzato e un incontro con le Ong... Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 giugno : Vitalizi : Fico taglia - Casellati si oppone - la Lega tira il freno : Non è finita Vitalizi, ecco il taglio di Fico. Ma ora c’è la grana Senato Tra due settimane la Camera vota la delibera. Casellati resiste: “Ho dubbi sulla norma” di Tommaso Rodano Radio Mafia di Marco Travaglio Il premier Conte e i 5Stelle possono fare due cose, dopo aver letto sul Fatto l’articolo di Antonella Mascali che riportava i commenti inferociti di alcuni mafiosi al 41-bis sulla nascita del nuovo governo. La prima è farsi belli: ...

Traffico online di armi ilLegali a Enna : 78 denunciati - : Tra il 2016 e 2017 le persone coinvolte avrebbero acquistato su un sito polacco armi ad aria compressa con potenza superiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana

Sui migranti alla deriva - Lega e M5s - Salvini e Fico - poi troveranno una vera intesa? : Il giorno dopo la tornata elettorale che ha confermato il buono stato di salute della Lega e quello meno florido del Movimento 5 Stelle, la questione dell'Aquarius segna il primo momento di divergenza ...

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...