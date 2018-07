L’ecommerce che ti fa provare i mobili in casa con la realtà aumentata : (Foto: Frnshx) Abbiamo già imparato a conoscere la realtà aumentata applicata all’ecommerce grazie a servizi come Amazon o Ikea Place. Ora un’azienda milanese la importa in un altro settore: quello del design. Si chiama Frnshx e si propone di cambiare il futuro della vendita di mobili: una piattaforma di elementi d’arredo d’alta gamma in realtà aumentata, da acquistare in tutto il mondo. Come? “L’obiettivo di Frnshx ...