Le prime parole di Niccolò Bettarini dopo l’aggressione | «Sono un ragazzo fortunato»

Niccolò Bettarini - le prime parole dopo l’accoltellamento : “ero in mezzo a 10 persone - poi non ho capito più nulla” : Niccolò Bettarini parla dopo l’accoltellamento subito all’alba di domenica vicino all’Old Fashion di Milano, le prime dichiarazioni del figlio di Simona Ventura Niccolò Bettarini, accoltellato all’alba di domenica vicino all’Old Fashion di Milano, parla dopo la disavventura che avrebbe potuto rivelarsi una tragedia. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ha subito una grave aggressione e ha ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - le prime parole a Marca : «Il Real mi valuta 100 milioni? Vuol dire che non mi ama» : Il mistero sulla trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus si infittisce. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca infatti riporta quelle che sarebbero le prime parole attribuibili a CR7 ...

Inter - ufficiale Lautaro Martinez : le prime parole da nerazzurro : Lautaro Martinez è un calciatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato il colpo in giornata, ecco il saluto dell’argentino Lautaro Martinez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino ha sottoscritto con il club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2023. L’attaccante argentino, alto 174 centimetri, è un giocatore moderno, tecnico, abile con entrambi i piedi, rapido e ...

MotoGp – Marquez stratega - Rins con il mal di stomaco e Vinales che voleva vincere : le prime parole dei piloti dopo il Gp d’Olanda : Marquez, Rins e Vinales giungono per primi sul traguardo del Gp d’Olanda: le impressioni a caldo dei tre piloti spagnoli Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del Motomondiale. Secondo sul traguardo del ...

Calciomercato Inter - le prime parole di Politano da nerazzurro : “San Siro mi porta fortuna - Icardi è impressionante” : prime parole da giocatore dell’Inter per Matteo Politano, impaziente di cominciare questa nuova avventura in nerazzurro Matteo Politano è un nuovo giocatore dell’Inter, è ufficiale l’arrivo in nerazzurro dell’esterno ex Sassuolo che si prepara dunque a compiere finalmente il salto di qualità in carriera. Spada/LaPresse Emozione sul viso e felicità negli occhi per il classe ’93, che non vede l’ora di ...

Domenica In - il ritorno di Mara Venier : le sue prime parole : Domenica In: torna Mara Venier. Ecco le sue prime parole Ormai è ufficiale: Mara Venier torna su Rai 1 con Domenica In. Sono stati annunciati il 27 Giugno i palinsesti della Rai che hanno ufficializzato il ritorno della Venier. L’amatissima Zia Mara della televisione italiana ha pubblicato sui social prima una foto con i colleghi […] L'articolo Domenica In, il ritorno di Mara Venier: le sue prime parole proviene da Gossip e Tv.

Nainggolan - prime parole da calciatore dell’Inter : “qui sento la fiducia” : Radja Nainggolan si è presentato oggi ai suoi nuovi tifosi, l’Inter lo ha corteggiato a lungo prima di riuscire a strapparlo alla Roma “Perché ho scelto l’Inter? L’importante è sentire la fiducia, mi hanno chiamato il direttore Ausilio, il mister Spalletti e Zanetti. Mi hanno fatto sentire importante, la mia scelta è stata semplice. Sono carico per la nuova avventura”. prime parole nerazzurre per Radja Nainggolan, ...