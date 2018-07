Le due mamme di Lorenzo | Essere genitori non è questione di biologia

due mamme e due papà anche per la legge - "riconosciuti" i bimbi di 7 famiglie arcobaleno : Un momento di grande gioia e di normalità - come hanno voluto sottolineare tutti i presenti - quello vissuto a Palazzo delle...

Commento sulla direttrice nella chat delle mamme : 'Chi se la piglia?'. E lei espelle i due figli dall'asilo : Le chat di gruppo sono un facile metodo per dimostrare che il diavolo esiste . Che siano gruppi di Whatsapp tra ragazzini, tra 40enni nostalgici, o tra mamme, cambia poco: farsi scappare una parola di ...

Il sindaco del paese che riconosce le famiglie con due mamme : “Non sono rivoluzionario” : A Sesto Fiorentino le famiglie Arcobaleno vengono riconosciute dal Comune: due gemelli sono stati registrati come figli di una coppia omogenitoriale. Il sindaco: "Ho il piacere di conoscere personalmente questa famiglia e non ho notato alcuna differenza con la mia. Stessi problemi, stesse dinamiche, stesso amore".Continua a leggere

Gabriel è nato a Feltre : il piccolo è il figlio di due mamme : MEL - Gabriel sta bene. E oggi è questo che conta. Lunedì penseranno a tutto il resto. Che, nel caso di Cinzia Dell'Olivo e Monica Burigo, è la registrazione negli uffici comunali dell'anagrafe. È ...

Milano - il Comune registra il figlio di due mamme. Sala : “Avanti coi diritti”. Morelli (Lega) : “Un’assurdità” : “Milano è sempre stata alla testa del percorso sui diritti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della registrazione all’anagrafe di un bambino con due mamme. “Abbiamo voluto esaminare bene le questioni, perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all’estero sui quali ci possono essere più dubbi. Milano va avanti anche ...

Il Comune di Milano apre le porte ai bambini con due mamme : Corinna Marrone Lisignoli, publisher director di un sito web, ha fatto recapitare in questi giorni una lettera indirizzata alla rubrica del Fatto Quotidiano gestita da Selvaggia Lucarelli. Il figlio di due madri Nella lettera, la donna racconta di come sta portando avanti la sua battaglia con il Comune di Milano e con varie associazioni al fine di vedersi riconosciuta la patria potestà – quindi vedersi registrare all'Anagrafe comunale come mamma ...

Torino - figlio di due mamme : registrazione immediata all'anagrafe senza dichiarare il padre ignoto : Nuovo passo avanti in Comune: due donne omosessuali iscrivono, senza battaglie legali il loro bimbo nato a Torino da procreazione assistita avvenuta...

Torino - figlio di due mamme : registrato un altro bambino di coppia omogenitoriale : Il primo caso simile risale al 23 aprile, quando la sindaca Chiara Appendine trascrisse all’ufficio Stato civile dell’anagrafe gli atti di nascita dei figli di tre coppie omogenitoriali, di cui un bambino sin dalla nascita. La presidente di Famiglie Arcobaleno confida che, oltre all'impegno dei Primi cittadini, arrivi anche quello del Parlamento.Continua a leggere

Figlio due mamme registrato a Bologna : ANSA, - Bologna, 9 MAG - Firmato, dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, l'atto di nascita di un bimbo nato nella città emiliana, nei giorni scorsi, e Figlio di una coppia di donne. L'inserimento ...

"I nostri figli esistono e devono poter dormire tranquilli. Subito una legge che riconosca loro due mamme o due papà" : Per Marilena Grassadonia sono giorni frenetici e pieni di speranza. La presidente dell'associazione di genitori omosessuali Famiglie Arcobaleno sta seguendo gli ultimi preparativi della tradizionale Festa delle famiglie, quest'anno in programma il 5 e il 6 maggio in nove città italiane e da Nord a Sud cresce il numero dei sindaci favorevoli a registrare all'anagrafe dei loro Comuni i bimbi di coppie omosessuali, senza l'intervento dei ...

