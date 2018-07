Le bandiere blu del risparmio

Matteo Salvini - a Pontida le bandiere blu-sovranista al posto di quelle verdi : scippa il colore a Silvio Berlusconi : Ha mantenuto la promessa Matteo Salvini : sul pratone di Pontida l'anno scorso aveva giurato che sarebbe tornato da leader di governo. E così sarà domenica primo luglio quando Salvini parlerà al ...

Ambiente - Puglia : “La Codacons presenta esposto ‘bandiere Blu'” : Il Codacons vuole “fare chiarezza sulle 14 ‘Bandiere Blu’ assegnate per il 2018 alla Puglia, e ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Bari, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia e Taranto, all’Anac e all’Antitrust affinché sia fatta finalmente luce sui criteri seguiti dall’ente per il rilascio della famosa ‘bandiera’”. “Al centro dei sospetti ...

Sospetti nel rilascio delle bandiere blu in Abruzzo : il Codacons vuole vederci chiaro : Il Codacons ha deciso di fare chiarezza sulle 9 'Bandiere Blu' assegnate per il 2018 all'Abruzzo, presentando un esposto alle Procure della Repubblica di Chieti, L'Aquila e Teramo, all'Anac e all'...

bandiere blu 2018 : il Codacons presenta un esposto in procura per quelle assegnate in Sardegna : Il Codacons ha deciso di fare chiarezza sulle 13 'Bandiere Blu' assegnate per il 2018 alla Sardegna , presentando un esposto alle Procure della Repubblica di Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, ...

Fano : sabato una Festa regionale per la cerimonia della consegna delle bandiere blu 2018 : Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale con l'intento di ...

Tour del Cilento : parco nazionale - Oasi WWF - coste bandiere blu e cibi D.O.P. : WWF Travel consiglia un’esperienza nel parco nazionale del Cilento- Vallo di Diano- Monti Alburni, un Tour di una settimana che farà scoprire, un’area protetta – la seconda per estensione in Italia – che ospita a mare delfini, capodogli e tartarughe marine, e a terra lupi, lontre, falchi pellegrini e aquile reali. Abbinando alla dimensione naturalistica tutto il piacere della cucina, nella patria della dieta mediterranea. Il Cilento è una terra ...

Salento : primato bandiere blu 2018 tra turismo e gasdotto - ecco le marine : Anche quest'anno sono state assegnate le Bandiere blu, secondo alcuni criteri ambientali, 32 in tutto, che premiano le migliori località balneari italiane. Nella classifica delle regioni la Liguria mantiene il primato delle località che hanno ricevuto questo importante riconoscimento, con la bellezza di 27 Bandiere blu. Seguono la Toscana con 19, la Campania con 18, le Marche con 16 e la Puglia con 14 litorali premiati. Una quinta posizione ...

Calabria - nove bandiere blu : Jonio ed alto Tirreno premiate : Aumentano le spiagge da sogno in Italia e, in questa 32^ edizione di consegna delle bandiere Blu, la Calabria si è piazzata in settima posizione, a pari merito con l'Abruzzo, con nove comuni premiati da questo particolare riconoscimento. Toscana e Liguria guidano la classifica, seguiti da Campania e Marche. In totale i comuni italiani premiati dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee) sono stati ...

Aumentano le "bandiere Blu" - è qui il mare più bello d'Italia : Un marchio, riconosciuto in tutto il mondo sia dai turisti che dagli operatori turistici come un valido eco-label relativamente al turismo sostenibile in località turistiche marine e lacustri, ...

bandiere blu 2018 - premiati 9 Comuni abruzzesi : Pescara - “La conferma del sensibile miglioramento della qualità delle acque nel mare d'Abruzzo giunge dalla Fee che ha premiato i Comuni di Tortoreto (Spiaggia del sole), Giulianova (Lungomare Zara e Lungomare Spalato), Roseto degli Abruzzi (Lungomare nord, centrale e sud), Pineto (Villa Fumosa, Corfù, S.Maria a valle nord e sud, Torre Cerrano), Silvi (Lungomare Centrale, Parco Marino Torre Cerrano e arenile sud Le Dune new ...

Estate al mare? Ecco le bandiere blu italiane 2018. È tempo di programmare le vacanze e le spiagge più belle sono ancora nel nostro Paese. I posti da scegliere e la regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze. Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

Solo sei bandiere blu contro le 27 della Liguria : è una sconfitta per la Sicilia : CATANIA - La Sicilia perde la bandiera blu in un comune, Pozzallo , Rg, , e ottiene Solo sei vessilli indice di mare pulito, servizi, e cura nell'accoglienza: tre in provincia di Messina , Santa ...

Punta Campanella : bandiere blu per 4 Comuni del Parco : Ben quattro Comuni su 6 dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella hanno ottenuto la Bandiera Blu 2018. A Positano e Massa Lubrense, comune capofila, cuore del Parco Marino e bandiera blu ottenuta ininterrottamente dal 2008, si sono aggiunti quest’anno anche Sorrento e Piano di Sorrento. Per una penisola sempre piu’ blu. Per ottenere il prestigioso vessillo bisogna preparare documentazione specifica e avere mare pulito, ...

Liguria regina delle bandiere blu 2018/ Le 368 spiagge ‘top’ : Veneto e Sicilia in rivolta - “grande disappunto” : Le nuove Bandiere Blu 2018, con il mare più bello d'Italia: 368 spiagge premiate, entrano Sorrento, Cattolica, Rodi Garganico, bocciati invece Gabicce Mare e Pozzallo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:35:00 GMT)