Lavoro | Uecoop | 13 mila nuovi posti creati ogni anno in coop

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Il sistema delleerative è riuscito a creare oltre 13diall’dal 2011 a oggi da nord a sud della Penisola, con una crescita dell’8% in sette anni. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delleerativecon la Camera di commercio dino in occasione della Giornata internazionale delleerative che si celebra il primo sabato di luglio e che quest’è intitolata ‘Società sostenibili attraverso laerazione”. La capacità del nostro mondo di creare, spiega, rappresenta una chiave di volta strategica per riportare in equilibrio il sistema sociale italiano messo a dura prova dalla crisi di dieci anni fa e dalla quale non siamo ancora usciti appieno, almeno per quanto riguarda i livelli occupazionali, pur essendoci segnali ...