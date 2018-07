Lavoro | record di offerte da piccole e medie imprese

Lavoro - disoccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Di Maio : «È record di precariato» : La disoccupazione cala ai minimi dal 2012 e scende anche fra i giovani ma è record anche dei contratti precari. E sui dati diffusi dall'Istat oggi scoppia la polemica. E' il ministro del Lavoro e ...

Lavoro - Di Maio : record di precariato : 12.53 Per il ministro del Lavoro,Di Maio, i dati sull'occupazione non meritano tutto l'entusiasmo che stanno suscitando. "Smettiamo di chiamarli record di occupazione, oggi abbiamo segnato un record di precariato", ha detto in conferenza stampa. "Se vogliamo celebrare il Lavoro deve essere stabile e dignitoso", ha aggiunto. Il vicepremier ha poi annunciato che nel decreto dignità che stasera arriva al CdM "smantelleremo quella parte del jobs ...

A Crotone il record delle disoccupate : “Se a 35 anni non hai un Lavoro sei finita” : Se cresci a Crotone sai già di avere il destino segnato: per trovare un lavoro dovrai fare i salti mortali o andare via. Se cresci a Crotone e sei donna, anche i salti mortali potrebbero essere inutili: è la città con il più basso tasso di occupazione femminile giovanile d’Italia. Se una giovane donna trova un lavoro ufficiale, altre nove restano a...

Record negli Usa : più offerte di Lavoro che disoccupati : 'Non è mai accaduto prima di avere un'economia in cui il numero delle posizioni aperte supera quello di coloro che cercano lavoro', ha osservato il ministro Alexander Acosta in una nota ufficiale ...

TH RESORTS/ Riapre in tempi record (e rinnovato) il villaggio ex Valtur di Ostuni. Salvati i posti di Lavoro : In tempi record TH RESORTS ha riammodernato e riaperto il villaggio di Ostuni, ex Valtur. Soddisfazione dell'amministratore delegato Gaetano Casertano, anche per i posti di lavoro Salvati(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:51:00 GMT)

Lavoro - Istat : “Ad aprile risale la disoccupazione giovanile. Record di posti a termine - giù quelli stabili” : Occupati in aumento fino a quota 23,2 milioni, 23mila in più rispetto al picco toccato prima della crisi. Ma in aprile, rileva l’Istat, sono cresciuti solo quelli a termine, mentre i dipendenti permanenti sono calati di 37mila unità. Così si rinnova anche il Record assoluto relativo al numero di dipendenti precari: sono 2 milioni 973 mila. E se il tasso di disoccupazione generale resta inchiodato all’11,2%, quello dei giovani under ...